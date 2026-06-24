Harán una marcha de antorchas en Fiorito contra el consumo de drogas

Bajo el lema “Cuando cae la noche, María nos ilumina”, la convocatoria comenzará a las 18 con una concentración en la estación de Fiorito. Desde allí, los participantes caminarán hasta el Santuario de los Santos Latinoamericanos, ubicado en Camino Negro y Quesada, muy cerca del Puente La Noria.

Desde la organización señalaron que la intención de la caminata es “llevar un mensaje de esperanza en estos tiempos donde tantas personas se encuentran heridas por la problemática de consumo”. Además, invitaron a toda la comunidad a participar con una antorcha/vela. "Tu presencia en esa marcha es imprescindible", cierra el posteo desde su cuenta oficial.

La Fundación Vida Nueva organiza la marcha

El encuentro es organizado por la Fundación Vida Nueva, que forma parte de los Hogares de Cristo y contará con la participación del obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones.

La institución tiene más de 40 años de experiencia en el acompañamiento de personas con consumos problemáticos y creen que la recuperación requiere un "abordaje integral que contemple cuerpo, mente y espíritu". Cuenta con distintas casas y centro en Lomas: el Centro Barrial Cura Brochero y la Casa Nuestra Señora de la Abundancia, que funcionan de lunes a viernes de 10 a 17 horas para hombres mayores de edad y la Casa de la Misericordia para mujeres mayores de 18 años, que les permite el ingreso de hijos menores de edad.