Efecto Mundial en los comercios de Lomas: "Llegamos a vender 30 camisetas por día"

La pasión por la Selección Argentina volvió a sentirse en los comercios de Lomas de Zamora . A medida que avanza el Mundial 2026 y tras el impulso que significó el Día del Padre , las ventas de las camisetas, banderas y artículos albicelestes crecieron en los locales.

En On Sport, ubicado sobre la peatonal Laprida, Agustina aseguró que las camisetas son el producto más elegido. “Las camisetas es lo que más se vende, para mujer, adulto y niño. La semana pasada fue el Día del Padre y la gente liquidó, ya sea para regalo o para uso propio. Estamos ganando, entonces se re vendieron”, señaló. Según indicó, llegaron a vender unas 30 camisetas por día, a un valor oficial de $150 mil. Además, destacó la salida de buzos y conjuntos deportivos. Entre los productos más accesibles mencionó las gorras, que rondan los $50 mil.

Resaltar los lugares. Crea contenido en redes sobre el Conurbano y sus visitas a Lomas fueron un éxito

La misma tendencia se observó en Casa Dagus, sobre Yrigoyen al 8900, un local de ropa de niño que incorporó artículos de la Selección. Johana, en dialogo con La Unión, comentó que “todo se vendió”. “Mucho camisetas, pinturitas, banderas, todo lo relacionado a Argentina se vendió”, explicó. En el local, las camisetas réplica se consiguen desde $10.000 para niños y $15.000 para adultos.

La comerciante remarcó que el Mundial cambió por completo el panorama de ventas. “Cambió rotundamente lo que veníamos viendo, aunque algunos proveedores también aumentaron la mercadería. Nosotros tratamos de mantener los precios porque en Lomas no hay muchos valores como los nuestros", afirmó.

Además, destacó que los compradores son de todas las edades:"Desde un nene de un año y medio que dice ‘Messi, Messi, Messi’ y la mamá se lo tiene que comprar, hasta las abuelas que lo regalan. Sale mucho para regalo”.

vidriera seleccion arg 1 Los comercios de artículos de deporte de Lomas vieron una suba en sus ventas debido al Día del Padre y el buen momento de la Selección Argentina en el Mundial.

Testimonios de los comerciantes de Lomas

Por su parte, Hugo, encargado de Top Sport, ubicado en Laprida 325, fue contundente al describir la situación: “Lo único que se vende del local son las camisetas. El Día del Padre arrasaron, todos regalaron camisetas de fútbol”. En la misma línea, en Dexter, en la esquina de Boedo y Meeks, la encargada Lorena, explicó que todavía no terminaron de contabilizar las ventas, aunque reconoció el impacto de las últimas semanas: “Todavía no pudimos ver cuánto se vendió, pero que se vendió, se vendió. Influyó mucho el Día del Padre”, señaló.

En Seven Sport, también sobre la peatonal Laprida, Martín explicó que los productos de la Selección suelen agotarse rápidamente. Las camisetas de entrenamiento cuestan alrededor de $80.000, mientras que la camiseta titular se vende a $150.000 y la versión jugador alcanza los $220.000. “Salió todo. No solo por el Día del Padre; también se llevaron artículos de Boca y River”, indicó.