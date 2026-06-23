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23 de junio de 2026
Inscripciones abiertas.

La Cruz Roja de Lomas suma voluntarios: cómo participar del proyecto humanitario

La filial de Lomas de Zamora de la Cruz Roja lanzó una convocatoria que comenzará el 4 de julio y contará con tres sábados de capacitación.

La Cruz Roja de Lomas lanzó una convocatoria para voluntarios que comenzará el 4 de julio.

La Cruz Roja de Lomas lanzó una convocatoria para voluntarios que comenzará el 4 de julio.

En pocas palabras

  • Cruz Roja Lomas: Lanza convocatoria para sumar nuevos voluntarios a partir del 4 de julio.
  • Formación intensiva: El proceso de ingreso consta de tres sábados de capacitación y aprendizaje.
  • Inscripción: Se puede completar vía formulario online, email o WhatsApp para confirmar participación.
Resumen generado por Thinkindot AI

Con una propuesta renovada, nuevos espacios de aprendizaje y un recorrido de formación diseñado para acompañar a quienes se sumen desde el primer día, la filial Lomas de Zamora de la Cruz Roja Argentina invita a vecinos de la región a sumarse como voluntarios.

Desde las redes sociales oficiales de la organización destacaron que el voluntariado permite "contribuir en la vida de las personas, formarte y desarrollar nuevas habilidades y ser parte de una gran red solidaria".

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Para formar parte del voluntariado es necesario ser mayor de 16 años, contar con disponibilidad para participar de las actividades y tener compromiso con la misión humanitaria. No se requieren estudios previos ni experiencia en ninguna disciplina específica. “Al tener distintas áreas de trabajo, no es necesario ser personal sanitario ni contar con formación previa”, detallan en su página web.

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El 4 de julio será la primera reunión de los voluntarios

El proceso de ingreso es durante 3 sábados, comenzará con una reunión inicial "conócenos", el 4 de julio en Sáenz 749, donde los participantes podrán interiorizarse sobre la historia, la misión y las actividades de la institución.

Una semana después, el sábado 11, se realizará la jornada "aprender", enfocada en el uso de plataformas y herramientas fundamentales para el desarrollo de las tareas de voluntariado. Finalmente, el sábado 18 tendrá lugar el encuentro "formarnos", que incluirá capacitaciones esenciales para salir al terreno.

Ser voluntario implica participar en "distintas áreas y proyectos, entre ellos coberturas sanitarias, comunicación, gestión ambiental, gestión de riesgos, juventud, logística, asistencia a personas en situación de calle, promoción de la salud y el cuidado, y acciones de empoderamiento comunitario".

Las personas interesadas pueden completar el formulario disponible en las historias destacadas "voluntarios" de la cuenta de Instagram de la filial, seleccionar Lomas de Zamora. También pueden comunicarse por correo electrónico [email protected] o enviar un mensaje de WhatsApp 11-2250-7424. Quienes se inscriban serán contactados por el equipo de la Cruz Roja para confirmar su participación y brindar más detalles sobre el recorrido formativo.

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