Buscan voluntarios de Lomas de Zamora para fortalecer el acompañamiento a niños alejados de sus familias

La Fundación Ainelen Amor Familiar lanzó una convocatoria abierta para sumar nuevos voluntarios. La organización, que desde hace siete años funciona en Lomas de Zamora acompañando a niños y niñas que fueron separados de sus familias, necesita colaboradores en distintas áreas fundamentales para sostener su funcionamiento diario.

El pedido lo difundieron a través de un vídeo en sus redes. Entre las tareas para las que buscan voluntarios se encuentran la organización de eventos benéficos, como la feria americana que realizan periódicamente para recaudar fondos, el reacondicionamiento y clasificación de ropa donada, la preparación de actividades y festejos para los chicos, y la búsqueda de sponsors y nuevas formas de generar recursos para la institución.

"Hoy las áreas donde más necesitamos voluntarios son principalmente la organización de eventos benéficos y actividades internas, porque son fundamentales para sostener económicamente el trabajo de la fundación", explicó Adriana Escobar , directora ejecutiva de Ainelen . "También necesitamos personas que puedan colaborar en reacondicionamiento de ropa, clasificación de donaciones y acciones de recaudación de fondos. Son espacios muy valiosos porque permiten que las familias de acogimiento puedan enfocarse en lo más importante: el cuidado y acompañamiento de los niños", enfatizó.

Desde la entidad remarcan que no es necesario contar con experiencia previa para sumarse, "muchas veces se cree que para ayudar hay que tener mucho tiempo disponible, y no es así. Toda colaboración suma. Hay voluntarios que participan solo algunas horas al mes y aun así hacen una gran diferencia. Lo importante es el compromiso y las ganas de aportar desde el lugar que cada uno pueda", señaló Escobar.

La directora también destacó que existen múltiples formas de colaborar y que cada persona puedo encontrar un espacio acorde a sus intereses y disponibilidad, "no hace falta experiencia previa para ayudar. Lo más importante es la disposición, la empatía y las ganas de involucrarse. Hay tareas para distintos perfiles y cada persona puede aportar algo valioso", afirmó.

Para comunicarse con Ainelen escribir a: [email protected], por las redes en Instagram @ainelenamorfamiliar, en Facebook/Fundación Ainelen Amor Familiar o por WhatsApp al 1137866198 ó al 116106686797.