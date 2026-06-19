Finde en Lomas de Zamora: Chala Rasta, el Tano Marciello y Sofía Viola

En Lomas de Zamora este fin de semana sonará música en vivo con Chala Rasta, el Tano Marciello, Sofía Viola, Los Palmeras y otros grupos. También habrá recomendadas propuestas de teatro , con Germán Palacios e Inés Estévez, y de humor con Iván Ramírez.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 21 tendrá lugar otra edición de “Chamamé en comunidad” con Los Hermanos Mansilla y Los Puesteros del Chamamé.

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En la misma sala el sábado a las 21 sonará en vivo Chala Rasta , la legendaria banda de reggae oriunda de la región. El grupo trae toda su energía y sus canciones con compromiso social. El domingo a las 20 será el turno de las imitaciones y el humor de Iván Ramírez.

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora , España 55, el viernes a las 21 salen a escena Los Palmeras, la legendaria banda de cumbia. El sábado a las 21 DM Experiencie le rinde tributo a Depeche Mode.

Claudio “El Tano” Marciello, legendario guitarrista de Almafuerte, presenta su disco “Vive” el sábado a las 21 en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350.

En el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, Frías 1074, el viernes a las 21 sale a escena el Café Concert “De parejas” y el sábado habrá música y teatro con el show “Favoritos”.

El Teatro Kabeza, con sus desopilantes personajes, pisa las tablas el viernes a las 21 en el Teatro de las Memorias de Lomas de Zamora, Sáenz 227.

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Más teatro, música y humor

“El hombre inesperado”, una obra de Yazmina Reza, con Germán Palacios e Inés Estévez, irrumpe en escena en el sábado a las 21 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

Las poderosas bandas El Espejo y Don Goyo sonarán en vivo a puro rock & roll el viernes desde las 22 en El Refugio de Banfield, Maipú 540.

La contautora Sofía Viola presentará sus canciones con un show íntimo el sábado desde las 21 en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251. Bárbara Gilles abrirá la velada.

“Legado”, una propuesta de danza contemporánea con idea y dirección de Cecilia Cisi, regresa a escena el viernes a las 22 en el Teatro de Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

La movida “After Robado” arranca el sábado a las 23.30 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066. La banda Ni un hueso sonará en vivo.

Mientras que en El Padilla de Temperley, Meeks 1058, el viernes desde las 21 sonarán las bandas de rock Charlie 3, Daraa y Los Fin del Mundo.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 sale a escena Random's y el sábado será el turno de los hits de La Fonola 80’.

Lisandro Seppia y Lucas Camejo recorrerán los clásicos de Charly García, Fito Páez y Luis Alberto Spinetta el sábado a las 20 en Villa Turdera, Suipacha 25.