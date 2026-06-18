Bárbara Gilles sale a escena en tres formatos distintos

Bárbara Gilles , talentosa tecladista, cantante y compositora de Temperley , mostrará su música en tres encuentros diferentes que incluyen un “Viaje Sinfónico”, compartir una fecha con Sofía Viola en Conurbana Parque de Banfield y un show en el Millenials Piano Bar.

El recorrido artístico comienza este viernes con “El Viaje Sinfónico”, un homenaje orquestal a la música de las películas de Hayao Miyazaki en la Usina del Arte. Las entradas son gratuitas y se reservan a partir de la página del espacio.

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“Toco el piano como parte de una orquesta sinfónica que toca partituras del compositor Joe Hisaishi, es como el John Williams de Japón por la cantidad de músicas de películas que hizo. Es el compositor de las películas de Hayao Miyazaki, que es un director de culto con muchos seguidores en Argentina”, le cuenta Bárbara Gilles a La Unión.

La orquesta cuenta con la dirección de Clara Ackermann y la propuesta ya cuenta con un año de rodaje. “Es un show precioso, tiene visuales, danza en vivo y cantantes invitados”, agrega.

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Bárbara Gilles con Sofía Viola y en un Piano Bar

Mientras que el sábado Bárbara Gilles abrirá el show de Sofía Viola, artista oriunda de Remedios de Escalada, en Conurbania Parque de Banfield.

“Vos a estar tocando mis canciones, mis composiciones, probando unas canciones nuevas. Hace rato que no hacía eso, desde la pandemia que no volvía a componer en el formato cantautoril”, adelanta.

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El trío de presentaciones se completa el viernes 26 en Millenials Piano Bar en Casa Brandon, en Capital, con hits del pop de los '90 y 2000. Aquí estará en el piano y la voz y compartirá la propuesta con Mariana Molinero Galmé y con cantantes invitados.

“Es un ciclo que vengo haciendo desde el verano en un formato de piano bar. Son covers del catálogo Millenials, donde las personas cuarentonas se van a saber todos los temas. Tiene una cuota de nostalgia y de catarsis colectiva, el público se canta todo”, cierra.