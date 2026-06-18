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18 de junio de 2026
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Bárbara Gilles sale a escena en tres formatos distintos

Bárbara Gilles, talentosa artista de Temperley, tocará con una orquesta sinfónica, abrirá el show de Sofía Viola y desempolvará hits de los ’90 y 2000.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Bárbara Gilles, en vivo.&nbsp;

Bárbara Gilles, en vivo. 

En pocas palabras

  • Bárbara Gilles ofrecerá tres presentaciones musicales distintas: un homenaje orquestal a Hayao Miyazaki, un show de apertura para Sofía Viola y un set de covers de los '90 y 2000.
  • La artista de Temperley participará en "El Viaje Sinfónico" en la Usina del Arte, abrirá el show de Sofía Viola en Banfield y actuará en Millenials Piano Bar.
  • Sus shows incluyen un formato sinfónico, canciones propias y covers de pop de décadas pasadas, buscando generar una "catarsis colectiva".
Resumen generado por Thinkindot AI

El recorrido artístico comienza este viernes con “El Viaje Sinfónico”, un homenaje orquestal a la música de las películas de Hayao Miyazaki en la Usina del Arte. Las entradas son gratuitas y se reservan a partir de la página del espacio.

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Barbara Gilles, en vivo.

Barbara Gilles, en vivo.

“Toco el piano como parte de una orquesta sinfónica que toca partituras del compositor Joe Hisaishi, es como el John Williams de Japón por la cantidad de músicas de películas que hizo. Es el compositor de las películas de Hayao Miyazaki, que es un director de culto con muchos seguidores en Argentina”, le cuenta Bárbara Gilles a La Unión.

La orquesta cuenta con la dirección de Clara Ackermann y la propuesta ya cuenta con un año de rodaje. “Es un show precioso, tiene visuales, danza en vivo y cantantes invitados”, agrega.

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Bárbara Gilles con Sofía Viola y en un Piano Bar

Mientras que el sábado Bárbara Gilles abrirá el show de Sofía Viola, artista oriunda de Remedios de Escalada, en Conurbania Parque de Banfield.

“Vos a estar tocando mis canciones, mis composiciones, probando unas canciones nuevas. Hace rato que no hacía eso, desde la pandemia que no volvía a componer en el formato cantautoril”, adelanta.

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El trío de presentaciones se completa el viernes 26 en Millenials Piano Bar en Casa Brandon, en Capital, con hits del pop de los '90 y 2000. Aquí estará en el piano y la voz y compartirá la propuesta con Mariana Molinero Galmé y con cantantes invitados.

“Es un ciclo que vengo haciendo desde el verano en un formato de piano bar. Son covers del catálogo Millenials, donde las personas cuarentonas se van a saber todos los temas. Tiene una cuota de nostalgia y de catarsis colectiva, el público se canta todo”, cierra.

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