Gustavito de Los Tulipanes le rinde homenaje a "La Bolita"

Gustativo, líder de Los Tulipanes, invita a la Avant Premiere de “La Bolita”, el nuevo video de la banda inspirado en el Fiat 600 . La cita será el jueves a las 19 en el Museo del Fitito, en Alberdi y Murias, en la localidad de Caseros.

Habrá proyección exclusiva en pantalla gigante del video, entrevistas y muchas historias ligadas a uno de los autos más queridos de la Argentina.

Gustavito contó cómo nació la idea de escribir “La Bolita”, una canción inspirada en “una historia muy personal”. “El Fiat 600 fue el primer auto que me regaló mi papá cuando cumplí 18 años. Con esa Bolita viví mis primeras salidas, mis primeros boliches, mis primeras aventuras y la sensación de libertad que uno tiene a esa edad. Era mucho más que un auto: era mi compañero de ruta", cuenta.

Y el artista oriundo de Banfield también explica por qué la canción llega después de tanto tiempo: “Las canciones tienen sus tiempos. Hoy, con más de 50 años, puedo mirar esa historia desde otro lugar. Cuando era joven me creía Superman, como muchos chicos a esa edad. Había salido jueves, viernes, sábado y el domingo volví a salir porque era el único del grupo que tenía auto. Esa madrugada tuve un accidente muy fuerte que me cambió la vida para siempre.

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El fuerte recuerdo del líder de Los Tulipanes

El accidente marcó la vida del líder de Los Tlipanes y sus recuerdos llegan a través de su familia. “A las 6 o 7 de la mañana llamaron a mi casa desde el hospital preguntando si mi papá era el padre de Gustavo. Mi viejo respondió que no podía ser porque yo estaba durmiendo. Cuando fue a mi habitación descubrió que la cama estaba vacía. Ahí comenzó una de las peores mañanas de su vida”.

“Fueron meses muy difíciles. Estuve en silla de ruedas, después con muletas y tuve que volver a aprender muchas cosas. Gracias a Dios estoy vivo. Gracias a Dios también fui el único que resultó herido. Con el tiempo entendí que había tenido una segunda oportunidad y que tenía que valorar mucho más la vida”, señala.

Y para el artista la canción también deja un mensaje. “Es una canción alegre, divertida y llena de recuerdos, pero también tiene un mensaje muy claro: no hay que tomar alcohol y manejar. Ojalá que algún adolescente escuche esta historia y entienda algo que yo no entendía cuando tenía 19 años. Si la canción logra evitar aunque sea un accidente, ya habrá valido la pena”, cierra.