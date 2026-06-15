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15 de junio de 2026
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Gustavo Santaolalla hace una escala en la Provincia con su "Ronroco Tour"

Gustavo Santaolalla presenta un concierto que propone un recorrido íntimo por una de las obras más significativas de su carrera.

Gustavo Santaolalla, en banda.

Gustavo Santaolalla, en banda.

Las entradas para Gustavo Santaolalla a la venta por sistema Livepass. Comprando con tarjetas de Banco Provincia tenés cuatro cuotas sin interés.

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Gustavo Santaolalla, en vivo.

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Gustavo Santaolalla, todo un pionero del rock argentino

Figura central del rock y la música contemporánea, Gustavo Santaolalla es uno de los artistas latinoamericanos más influyentes a nivel global.

Su trayectoria abarca más de cinco décadas y ha sido distinguida con algunos de los máximos reconocimientos de la industria: dos premios Oscar a la Mejor Banda Sonora Original por Brokeback Mountain y Babel, múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y una extensa lista de galardones que consolidan su lugar como referente indiscutido de la música internacional.

A 25 años de su creación, Ronroco regresa no como una pieza del pasado, sino como una obra viva. Un territorio sonoro que sigue resonando, abriendo preguntas, invitando a escuchar de otro modo. Una oportunidad excepcional para volver a ese origen y descubrir, una vez más, todo lo que aún tiene para decir.

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