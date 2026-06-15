lunes 15 de junio de 2026
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15 de junio de 2026
Lo que vendrá.

Un nuevo disco de Prince sacará a la luz rarezas de su carrera

Se tratará de un disco de Prince que contendrá diez grabaciones inéditas hechas desde su adolescencia y hasta los últimos registros que realizó.

Nuevo disco de Prince.

Nuevo disco de Prince.

Un nuevo disco de Prince presentará diez grabaciones inéditas que el artista realizó a lo largo de cuatro décadas, según lo informó Sony Music. El álbum del genial artista tiene prevista su salida para el 28 de agosto de este año.

Bajo el nombre de “Timeless”, el proyecto contará con grabaciones hechas entre 1977 y 2016, desde las primeras que realizó en el estudio como prodigio adolescente hasta las últimas interpretaciones registradas, según adelantaron.

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A la espera del lanzamiento del disco, se presentó el primer sencillo, “Stone”, una grabación inédita de 1995, escrita por Sandra St. Victor, Tom Hammer y Jules Van Even.

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Llega el Prince Celebration 2026

El anuncio coincide con el Prince Celebration 2026, que tendrá lugar del 3 al 7 de junio de 2026 en Paisley Park y el centro de Minneapolis.

"La colección nos muestra un amplio retrato de uno de los creadores más innovadores e influyentes de la música, y nos da una oportunidad única de escuchar capítulos inéditos de su trayectoria", dice el comunicado.

Esta edición del evento anual contará con sesiones de escucha exclusivas y conversaciones con colaboradores de Prince, "ofreciendo una visión sin precedentes de las nuevas grabaciones del archivo y las historias que hay detrás de ellas".

Prince 3
Un disco con rarezas de Prince.

Un disco con rarezas de Prince.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha proclamado esta semana como la "Semana de Celebración de Prince", en reconocimiento del impacto de Prince en su cultura, identidad y legado global.

Prince murió a causa de una sobredosis accidental de fentanilo en 2016, y fue encontrado en su residencia y estudio de grabación ubicado en Paisley Park, en Minnesota.

Es considerado una de las leyendas musicales más importantes de la historia por su virtuosismo como multiinstrumentista, su impresionante rango vocal y su audaz originalidad al mezclar géneros como el pop, funk, rock y R&B.

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