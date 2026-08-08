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8 de agosto de 2026
¿Qué onda?

Cómo sigue la relación de Candela Arizaga y Facundo Moyano tras el escándalo

La influencer Candela Arizaga declaró ante la Justicia y se refirió a su situación actual con Facundo Moyano luego de los escandalosos hechos.

Candela Arizaga y Facundo Moyano protagonziaron un escándalo.&nbsp;

Candela Arizaga y Facundo Moyano protagonziaron un escándalo. 

La joven influencer y modelo Candela Arizaga volvió a negar la existencia de violencia de género de parte del ex diputado y sindicalista Facundo Moyano. La rosarina confesó que "quiere que todo se solucione" para ver a su novio.

Candela Arizaga dialogó con los medios luego de declarar en la Justicia y pidió que se levanten las restricciones dictadas en contra de Facundo Moyano.

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La modelo, que se expresó por primera vez sobre lo ocurrido el último martes en el barrio porteño de Belgrano, confirmó que sufrió un "brote psicótico" como consecuencia del "consumo" de estupefacientes.

Acompañada de su nuevo abogado Roberto Herrera, Candela Arizaga reiteró que se encuentra "bien" y sostuvo que su perro Mafia está en la ciudad santafesina de Rosario.

La influencer prestó testimonio en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires Especializada en Violencia de Género.

Candela Arizaga y su vínculo con Facundo Moyano

En este sentido, Candela Arizaga lamentó no tener contacto con Facundo Moyano, imputado por lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

"Quiero que todo se solucione para ver a mi pareja", consignó la joven al reiterar la inocencia de su novio. Además, reveló que su familia "conoce" al hijo de Hugo Moyano, a la vez que agregó: "Facu cree en mí y quiere que crezca".

Con respecto al episodio acontecido en el departamento de Libertador al 5400, precisó que ella se retiró del edificio por sus propios medios, ya que bajó por el ascensor, abrió la puerta y salió corriendo, tal como se observa en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

"Nunca me pasó algo así", sostuvo Candela Arizaga, que era representada por el abogado Diego Storto desde el principio de la investigación.

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