"Legado", de Cecilia Cisi, regresa a escena en Las Nobles Bestias

“Legado”, una propuesta de danza contemporánea con idea y dirección de Cecilia Cisi y protagonizada por un gran elenco integrado por artistas de la región, regresa a escena por dos viernes en el Teatro de Las Nobles Bestias de Temperley.

“Es un reestreno de la obra y tiene modificaciones con respecto a la versión del año pasado. Se mantiene el espíritu de la obra, pero ahora tiene más capas”, le cuenta Cecilia Cisi a La Unión.

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Lo que está abajo y a los costados. Lo que se acumula en el cuerpo y se expresa apretado. La rotura, la caricia, el golpe, el gesto heredado, el grito silencioso y la voz inminente. La concentración de lo vivo y lo muerto en el cuerpo insurgente de la mujer que obedece.

“Legado” es una obra de danza contemporánea que se sumerge en la herencia para construir una pieza que es confesión y manifiesto. Cecilia Cisi aclara que la obra no es sólo explosiva para los amantes de la danza y que es una propuesta abierta al público en general.

“La danza está vinculada con la coreografía y también con el teatro. La danza es todo lo que expresa los cuerpos en escena. A veces se encasilla a la danza, pero es algo muchos más amplio”, explica la directora.

“Legado” tuvo cambios en el elenco con respecto al estreno. “Se mantiene una base del elenco y ahora es un equipo mucho más grande. Cada uno cumple su rol y eso favorece a la obra”, apunta.

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El elenco lo integran Mariana Fernández, Meu Gutiérrez, Erika Oliva, Camila Sanguinetti, Mireya Ponce, Camila Schenone, Paula Vázquez, Bartira Portinho, Candela Victoria Moyano, Cecilia Cisi y Carolina Colombo.

La asistente general es Jackeline Medina y la asistente de dirección es Mireya Ponce. El diseño de luces es de Mateo García y el vestuario es de Paula Vázquez.

Diseño gráfico es de Manu Bedacarratz y las redes la maneja Mireya Ponce. La música es de Michael Nyman,Willy Casas, Mary Lattimore y Boards of Canada.

MÁS INFO

“Legado”, viernes 19 y 26 de junio a las 22 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

Reservas por whatsapp +54 9 11 6750-2549