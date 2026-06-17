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17 de junio de 2026
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"Legado", de Cecilia Cisi, regresa a escena en Las Nobles Bestias

La propuesta de danza contemporánea creada por Cecilia Cisi se presenta en Las Nobles Bestias de Temperley, en una versión renovada.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Legado, en Las Nobles Bestias.&nbsp;

"Legado", en Las Nobles Bestias. 

“Legado”, una propuesta de danza contemporánea con idea y dirección de Cecilia Cisi y protagonizada por un gran elenco integrado por artistas de la región, regresa a escena por dos viernes en el Teatro de Las Nobles Bestias de Temperley.

“Es un reestreno de la obra y tiene modificaciones con respecto a la versión del año pasado. Se mantiene el espíritu de la obra, pero ahora tiene más capas”, le cuenta Cecilia Cisi a La Unión.

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"Legado" en Las Nobles Bestias.

Lo que está abajo y a los costados. Lo que se acumula en el cuerpo y se expresa apretado. La rotura, la caricia, el golpe, el gesto heredado, el grito silencioso y la voz inminente. La concentración de lo vivo y lo muerto en el cuerpo insurgente de la mujer que obedece.

Una propuesta de danza contemporánea

“Legado” es una obra de danza contemporánea que se sumerge en la herencia para construir una pieza que es confesión y manifiesto. Cecilia Cisi aclara que la obra no es sólo explosiva para los amantes de la danza y que es una propuesta abierta al público en general.

“La danza está vinculada con la coreografía y también con el teatro. La danza es todo lo que expresa los cuerpos en escena. A veces se encasilla a la danza, pero es algo muchos más amplio”, explica la directora.

“Legado” tuvo cambios en el elenco con respecto al estreno. “Se mantiene una base del elenco y ahora es un equipo mucho más grande. Cada uno cumple su rol y eso favorece a la obra”, apunta.

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El elenco lo integran Mariana Fernández, Meu Gutiérrez, Erika Oliva, Camila Sanguinetti, Mireya Ponce, Camila Schenone, Paula Vázquez, Bartira Portinho, Candela Victoria Moyano, Cecilia Cisi y Carolina Colombo.

La asistente general es Jackeline Medina y la asistente de dirección es Mireya Ponce. El diseño de luces es de Mateo García y el vestuario es de Paula Vázquez.

Diseño gráfico es de Manu Bedacarratz y las redes la maneja Mireya Ponce. La música es de Michael Nyman,Willy Casas, Mary Lattimore y Boards of Canada.

MÁS INFO

“Legado”, viernes 19 y 26 de junio a las 22 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

Reservas por whatsapp +54 9 11 6750-2549

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