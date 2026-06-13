"La Reina de Turdera", de Jazmín Spanarelli, sale a escena en el Teatro del Municipio

"La Reina de Turdera", una obra con idea, dramaturgia y actuación de Jazmín Spanarelli y con la dirección de Juan Mako, sale a escena el lunes a las 18,30 en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, con entrada gratuita.

La función es en el marco del Día de la República de Italia y del Día Nacional del Inmigrante Italiano en Argentina, llega una obra que recorre las historias, recuerdos y emociones de quienes construyeron nuestra comunidad.

"La Reina de Turdera" trata sobre la vida de Teresina Naccarato , la "nona" de Jazmín. La protagonista del relato, que vivió durante más de 90 años, fue una inmigrante que llegó a Lomas de Zamora hace más de siete décadas desde un pueblo del sur de Italia.

Es el festejo del cumpleaños de Teresina, la nona. Mientras prepara la torta, su nieta Jazmín no solo da a conocer la historia de una inmigración forzada desde Italia al Conurbano profundo de la provincia de Buenos Aires sino también reflexiona sobre el envejecimiento de su nona y el convivir desde pequeña con la idea de una muerte deseada y un miedo egoísta a que esto suceda.

El procedimiento biodramático de la obra va desde el relato cronológico de la llegada de Teresina desde Italia, el nacimiento de Jazmín y sus vínculos familiares, que se combinan con videos de Teresina narrando diferentes relatos y anécdotas, audios de familiares y deseos de Teresina que la convierten y coronan como la Reina de Turdera.

La obra propone un viaje al interior de la casa de la nona, sumergirse en sus olores a salsa y café en grano recién molido, a su música de radio cristiana entre cortes del motor de la heladera Siam y a inmiscuirse en las historias que la nona Teresina recuerda una y otra vez desde su llegada de Italia hasta Turdera, su reinado.