sábado 13 de junio de 2026
Escribinos
13 de junio de 2026
Recomendado.

"La Reina de Turdera", de Jazmín Spanarelli, sale a escena en el Teatro del Municipio

"La Reina de Turdera", una obra de Jazmín Spanarelli, se presenta en el Teatro del Municipio en el marco del Día Nacional del Inmigrante Italiano.

La Reina de Turdera, en escena.&nbsp;

"La Reina de Turdera", en escena. 

La función es en el marco del Día de la República de Italia y del Día Nacional del Inmigrante Italiano en Argentina, llega una obra que recorre las historias, recuerdos y emociones de quienes construyeron nuestra comunidad.

Lee además
Nazareno Casero, en teatro con Bebé Reno. 
Sobre las tablas.

Nazareno Casero protagoniza la versión en teatro de la serie Bebé Reno
Silvia, una obra de Nelson Valente. 
Recomendado.

"Silvia", la obra de teatro del lomense Nelson Valente, regresa a escena

"La Reina de Turdera", la vida de Teresina Naccarato

"La Reina de Turdera" trata sobre la vida de Teresina Naccarato, la "nona" de Jazmín. La protagonista del relato, que vivió durante más de 90 años, fue una inmigrante que llegó a Lomas de Zamora hace más de siete décadas desde un pueblo del sur de Italia.

image

"La Reina de Turdera", en Lomas de Zamora.

Es el festejo del cumpleaños de Teresina, la nona. Mientras prepara la torta, su nieta Jazmín no solo da a conocer la historia de una inmigración forzada desde Italia al Conurbano profundo de la provincia de Buenos Aires sino también reflexiona sobre el envejecimiento de su nona y el convivir desde pequeña con la idea de una muerte deseada y un miedo egoísta a que esto suceda.

El procedimiento biodramático de la obra va desde el relato cronológico de la llegada de Teresina desde Italia, el nacimiento de Jazmín y sus vínculos familiares, que se combinan con videos de Teresina narrando diferentes relatos y anécdotas, audios de familiares y deseos de Teresina que la convierten y coronan como la Reina de Turdera.

La obra propone un viaje al interior de la casa de la nona, sumergirse en sus olores a salsa y café en grano recién molido, a su música de radio cristiana entre cortes del motor de la heladera Siam y a inmiscuirse en las historias que la nona Teresina recuerda una y otra vez desde su llegada de Italia hasta Turdera, su reinado.

Temas
Seguí leyendo

Nazareno Casero protagoniza la versión en teatro de la serie Bebé Reno

"Silvia", la obra de teatro del lomense Nelson Valente, regresa a escena

Ronaldinho lanzó su primer disco con Ke Personajes y L-Gante de invitados

Escándalo en Gran Hermano entre Yipio y Luana Fernández por una remera

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Yanina Zilli en Gran Hermano.  video
¿Qué onda?

Los requisitos de Zilli de GH para tener novio: "Que no se le pa.. tanto"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Mauro Méndez, otro ex Banfield en la mira de Lanús.
Bombazo.

Lanús va por otro 9 ex Banfield: ¿Mauro Méndez se acerca al Granate?