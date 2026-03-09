"La Reina de Turdera", de Jazmín Spanarelli, comienza su quinta temporada

" La Reina de Turdera ", una obra con idea, dramaturgia y actuación de Jazmín Spanarelli y con dirección de Juan Mako , sale a escena en su quinta temporada los sábados de marzo en el auditorio de UOCRA Cultura.

La obra se estrenó en 2022 en Las Nobles Bestias de Temperley y luego transitó por distintos escenarios y fue parte de festivales, incluyendo una función en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.

"La Reina de Turdera" trata sobre la vida de Teresina Naccarato, la "nona" de Jazmín. La protagonista del relato, que vivió durante más de 90 años, fue una inmigrante que llegó a Lomas de Zamora hace más de siete décadas desde un pueblo del sur de Italia.

Es el festejo del cumpleaños de Teresina, la nona. Mientras prepara la torta, su nieta Jazmín no solo da a conocer la historia de una inmigración forzada desde Italia al Conurbano profundo de la provincia de Buenos Aires sino también reflexiona sobre el envejecimiento de su nona y el convivir desde pequeña con la idea de una muerte deseada y un miedo egoísta a que esto suceda.

image "La Reina de Turdera" vuelve a escena.

El procedimiento biodramático de la obra va desde el relato cronológico de la llegada de Teresina desde Italia, el nacimiento de Jazmín y sus vínculos familiares, que se combinan con videos de Teresina narrando diferentes relatos y anécdotas, audios de familiares y deseos de Teresina que la convierten y coronan como la Reina de Turdera.

La obra propone un viaje al interior de la casa de la nona, sumergirse en sus olores a salsa y café en grano recién molido, a su música de radio cristiana entre cortes del motor de la heladera Siam y a inmiscuirse en las historias que la nona Teresina recuerda una y otra vez desde su llegada de Italia hasta Turdera, su reinado.

"La Reina de Turdera", sábados de marzo a las 20,30 en UOCRA Cultura, Rawson 42, Capital.