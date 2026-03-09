lunes 09 de marzo de 2026
Escribinos
9 de marzo de 2026
Recomendado.

"La Reina de Turdera", de Jazmín Spanarelli, comienza su quinta temporada

La obra de teatro "La Reina de Turdera", con la autoría y actuación de Jazmín Spanarelli y la dirección de Juan Mako, regresa a escena.

La Reina de Turdera, en escena.&nbsp;

"La Reina de Turdera", en escena. 

"La Reina de Turdera", una obra con idea, dramaturgia y actuación de Jazmín Spanarelli y con dirección de Juan Mako, sale a escena en su quinta temporada los sábados de marzo en el auditorio de UOCRA Cultura.

La obra se estrenó en 2022 en Las Nobles Bestias de Temperley y luego transitó por distintos escenarios y fue parte de festivales, incluyendo una función en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.

Lee además
Pablo Echarri y Paola Krum, juntos. 
Sobre las tablas

Pablo Echarri y Paola Krum vuelven a trabajar juntos

Guadalupe Mol, con Eruca Sativa. 
Crédito local.

Guadalupe Mol, entre la música y la gestión cultural

"La Reina de Turdera", la vida de Teresina Naccarato

"La Reina de Turdera" trata sobre la vida de Teresina Naccarato, la "nona" de Jazmín. La protagonista del relato, que vivió durante más de 90 años, fue una inmigrante que llegó a Lomas de Zamora hace más de siete décadas desde un pueblo del sur de Italia.

Es el festejo del cumpleaños de Teresina, la nona. Mientras prepara la torta, su nieta Jazmín no solo da a conocer la historia de una inmigración forzada desde Italia al Conurbano profundo de la provincia de Buenos Aires sino también reflexiona sobre el envejecimiento de su nona y el convivir desde pequeña con la idea de una muerte deseada y un miedo egoísta a que esto suceda.

image

"La Reina de Turdera" vuelve a escena.

El procedimiento biodramático de la obra va desde el relato cronológico de la llegada de Teresina desde Italia, el nacimiento de Jazmín y sus vínculos familiares, que se combinan con videos de Teresina narrando diferentes relatos y anécdotas, audios de familiares y deseos de Teresina que la convierten y coronan como la Reina de Turdera.

La obra propone un viaje al interior de la casa de la nona, sumergirse en sus olores a salsa y café en grano recién molido, a su música de radio cristiana entre cortes del motor de la heladera Siam y a inmiscuirse en las historias que la nona Teresina recuerda una y otra vez desde su llegada de Italia hasta Turdera, su reinado.

MÁS INFO

"La Reina de Turdera", sábados de marzo a las 20,30 en UOCRA Cultura, Rawson 42, Capital.

Temas
Seguí leyendo

Pablo Echarri y Paola Krum vuelven a trabajar juntos

Guadalupe Mol, entre la música y la gestión cultural

El lomense Fran Carzino lanzó "El Cuarto", su nuevo álbum

Lali rompió el silencio sobre su supuesto mensaje contra Lionel Messi

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lali Espósito salió al cruce de un falso mensaje contra Lionel Messi. 
Sin vueltas.

Lali rompió el silencio sobre su supuesto mensaje contra Lionel Messi

Las más leídas

Te Puede Interesar

Matías Mariotto le marcó la cancha a Rodrigo Auzmendi.
Contundente.

Mariotto: "No es ético que Rodrigo Auzmendi vaya a Lanús"