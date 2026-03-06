Finde en Lomas de Zamora: Diego Capusotto, Eruca Sativa y Los Espíritus

Los espacios de Lomas de Zamora recibirán una obra de teatro con Diego Capusotto y un gran elenco, actividades por el 8M con la presencia de Eruca Sativa y la llegada de Los Espíritus, entre otras propuestas y la movida local.

El marco del 8M el viernes a las 20 se celebra los 20 años del Festival Cancionera en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262, el viernes a las 20, con Kumbia Queers y Las Crypta.

Para agendar. Llega a la Plaza Grigera de Lomas el Festival Mujeres en Comunidad 2026

Cuidar el cerebro. Arranca en el Café Dalí la segunda temporada del taller de la memoria

Mientras que el sábado, desde las 16, en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora tendrá lugar el Festival Mujeres en Comunidad y el cierre estará a cargo de Eruca Sativa.

En Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora , Larrea 350, el sábado desde las 23,50 llega una nueva edición de “Qué fiesta”, con Javito del Grupo Red en vivo.

En Opus Verde de Lomas de Zamora, Bolívar 785, el sábado a las 21 sonará en vivo Banda de Boogie con los clásicos del género.

“Tirria”, le exitosa comedia protagonizada por protagonizada por Diego Capusotto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd junto a un gran elenco, pisa las tablas el viernes a las 21 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

En El Refugio de Banfield, Maipú 540, el sábado a las 21 arranca la tercera edición de “La Santa Guadalupe” con el show en vivo de Los del Fuego.

Tributo a Depeche Mode y rock en vivo

Las bandas Escama y Órbita saldrán a escena para mostrar sus canciones el viernes a las 21 en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251.

En medio de sus presentaciones en Argentina, el grupo chileno Macha y el Bloque Depresivo llega el domingo a las 21 a Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066.

En El Padilla de Temperley, Meeks 1058, el sábado a las 21 sonará DM Experience, la banda tributo a las canciones de Depeche Mode.

Los Espíritus y La Chancha Muda, dos bandas que pisan fuerte en la escena del rock argentino, se presentan el sábado a las 20 en Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 sonará Mr. Bill y el sábado será el turno de los covers de rock nacional de Banda de Garage.

“Esperando a Godot”, de Samuel Beckett y con dirección de Mirta Israel, se presenta los sábado de marzo a las 21 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

En Villa Turdera, Suipacha 25, el sábado a las 21, sale a escena La Banda del Momento, en formato de trío, con su música latinoamericana.