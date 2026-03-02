lunes 02 de marzo de 2026
Pablo Echarri y Paola Krum vuelven a trabajar juntos

Luego de compartir exitosos proyectos, Pablo Echarri y Paola Krum se reencontrarán en la obra “Maldita Felicidad” junto a Carlos Portaluppi e Inés Palombo.

Pablo Echarri y Paola Krum, juntos.&nbsp;

Bajo la dirección de Daniel Veronese, Pablo Echarri y Paola Krum vuelven a trabajar juntos para encabezar la obra de teatro “Maldita Felicidad”, una nueva puesta escrita por Agustina Gatto, y compartirán el elenco con Carlos Portaluppi e Inés Palombo.

El estreno será el 19 de marzo en el Teatro Metropolitan, la sala ubicada en la Avenida Corrientes 1343. Las entradas ya están a la venta en Plateanet.

Pablo Echarri y Paola Krum protagonizaron la exitosa telenovela Montecristo (2006) y el thriller El Elegido (2011) y ahora se reencuentran en escena.

Pablo Echarri y Paola Krum, juntos.

Cómo es la obra que protagonizan Pablo Echarri y Paola Krum

La trama sigue a Guido y Celeste, los papeles de Pablo Echarri y Paula Krum, un matrimonio dueño de una pequeña editorial que acaba de publicar la primera novela de Peter, un escritor excéntrico y desconcertante.

La cena para celebrar que el libro que se convirtió en un best seller toma un giro inesperado cuando Peter, lejos de alegrarse, afirma que “el éxito es una mierda” en el mejor momento de su vida.

Mientras intentan levantarle el ánimo, Guido y Celeste buscan convencerlo de firmar con ellos su próxima novela, centrada justamente en la felicidad.

Para la editorial, sería la oportunidad de alcanzar el éxito que siempre les resultó esquivo. Peter, melancólico y neurótico, confiesa no sentirse capaz de escribir sobre un tema tan ajeno a él, aunque decide investigarlo.

La presencia de una cuarta comensal encenderá nuevas tensiones y dará lugar a giros dramáticos que pondrán en cuestión, desde distintas miradas, qué significa realmente ser feliz.

¿Conseguirán Guido y Celeste que Peter firme el contrato? ¿Y lograrán, después de una noche tan intensa, acercarse a la verdadera felicidad?

