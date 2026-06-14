Cómo es "BOÎTE", el nuevo show de Griselda Siciliani y Carlos Casella

Tras el furor de la serie Envidiosa, Griselda Siciliani vuelve a compartir escenario con Carlos Casella en “BOÎTE”. Se trata de un show que promete convertirse en uno de los estrenos más llamativos de la cartelera porteña con la dirección musical y producción de Diego Vainer.
La propuesta debutará el próximo 25 de junio en La Trastienda, donde tendrá funciones de jueves a sábados, y se presenta como una experiencia escénica que cruza música, teatro, performance y humor en un formato difícil de encasillar.
Inspirado en aquellas legendarias boîtes que marcaron la vida nocturna de otras épocas, el espectáculo recupera la sofisticación, el misterio y el espíritu del cabaret para trasladarlos a una propuesta contemporánea.
A lo largo de la función, los artistas recorren distintos géneros musicales, emociones y universos escénicos, donde conviven el drama, la sensualidad, la ironía y la celebración. La idea es construir una experiencia en permanente transformación, capaz de sorprender al público en cada momento.
Según adelantaron sus creadores, se trata de un espectáculo vibrante, provocador y visualmente impactante, pensado para quienes disfrutan de propuestas artísticas que desafían las etiquetas tradicionales.
Griselda Siciliani y Carlos Casella, el regreso de una dupla
“BOÎTE” marca un nuevo capítulo en la historia compartida de Griselda Siciliani y Carlos Casella, quienes ya habían trabajado juntos en espectáculos como “Estás que te pelas”, “Sputza” y “Pura Sangre”.
A lo largo de los años, ambos construyeron una química artística particular basada en la combinación de actuación, música, humor y una fuerte presencia escénica.