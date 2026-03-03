martes 03 de marzo de 2026
Escribinos
3 de marzo de 2026
¿Qué onda?

Qué pasa realmente entre Griselda Siciliani y Dante Spinetta

Los rumores indican que Griselda Siciliani y Dante Spinetta comenzaron un romance. El hijo del "Flaco" hizo un descargo en las redes sociales.

Griselda Siciliani y Dante Spinetta, en medio de rumores.&nbsp;

Griselda Siciliani y Dante Spinetta, en medio de rumores. 

Lee además
Moria Casan reveló que habla seguido con el actor y dio detalles de lo que siente tras la ruptura con Siciliani.
Sorpresiva relación.

Moria Casán contó que habla seguido con Luciano Castro y afirmó que extraña a Griselda Siciliani
Luciano Castro, internado: ¿qué fue lo último que le dijo a Griselda Siciliani?
Del "Hola guapa" al diván.

Luciano Castro, internado: sus últimas palabras para Griselda Siciliani

“Cuando Griselda vuelve de las grabaciones de la película ‘Felicidades’, al rato, tipo seis de la tarde, lo ven a Dante en el barrio, ingresando al edificio de ella”, según relató Pochi de Gossipeame.

En una de esas visitas, también habría estado presente Luciano Castro, ex pareja de Griselda Siciliani, quien fue mencionado en el contexto de retirar pertenencias personales tras la finalización de su relación.

image
El descargo de Dante Spinetta en las redes sobre los rumores con Griselda Siciliani.

El descargo de Dante Spinetta en las redes sobre los rumores con Griselda Siciliani.

Qué dijo Dante Spinetta

Ante la difusión masiva del rumor de romance, Dante Spinetta ofreció una respuesta en su cuenta de la red sociales X para rechazar públicamente las versiones. “Dejen de mandar fruta...”, publicó en esa plataforma, evidenciando su descontento ante la situación.

Dante Spinetta publico en X un contundente mensaje desmintiendo los rumores que lo vinculan sentimentalmente con la actriz Griselda Siciliani. “La última vez que la vi en persona fue en un cumple hace diez años más o menos”, agregó el hijo de Luis Alberto Spinetta.

En ese contexto, la periodista Karina Iavícoli reprodujo en LAM un mensaje que le había mandado el mpusico: “Estoy solo, no sé de dónde sacaron esto, no tengo nada que ocultar. Es un invento”.

Temas
Seguí leyendo

Moria Casán contó que habla seguido con Luciano Castro y afirmó que extraña a Griselda Siciliani

Luciano Castro, internado: sus últimas palabras para Griselda Siciliani

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro

Qué dijo Griselda Siciliani sobre los rumores de romance con Dante Spinetta

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Carlota, la nueva jugadora de Gran Hermano Generación Dorada.  video
Unas fichas.

Cómo fue la llegada de Carlota a Gran Hermano

Las más leídas

Te Puede Interesar

Masterchef Celebrity tuvo una noche especial con invitados sorpresa video
De locos.

Masterchef Celebrity tuvo una noche especial con invitados sorpresa