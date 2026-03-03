Qué pasa realmente entre Griselda Siciliani y Dante Spinetta

Comenzaron a circular una serie de rumores sobre un posible romance entre Griselda Siciliani , separada de Luciano Castro desde hace meses, y Dante Spinetta , luego de una versión que echaron a correr en Puro Show , en la pantalla de El Trece .

En el programa aseguraron haber visto a Dante Spinetta ingresar en distintas oportunidades al edificio donde vive Griselda Siciliani, en el barrio de Palermo.

“Cuando Griselda vuelve de las grabaciones de la película ‘Felicidades’, al rato, tipo seis de la tarde, lo ven a Dante en el barrio, ingresando al edificio de ella”, según relató Pochi de Gossipeame.

En una de esas visitas, también habría estado presente Luciano Castro , ex pareja de Griselda Siciliani, quien fue mencionado en el contexto de retirar pertenencias personales tras la finalización de su relación.

image El descargo de Dante Spinetta en las redes sobre los rumores con Griselda Siciliani.

Qué dijo Dante Spinetta

Ante la difusión masiva del rumor de romance, Dante Spinetta ofreció una respuesta en su cuenta de la red sociales X para rechazar públicamente las versiones. “Dejen de mandar fruta...”, publicó en esa plataforma, evidenciando su descontento ante la situación.

Dante Spinetta publico en X un contundente mensaje desmintiendo los rumores que lo vinculan sentimentalmente con la actriz Griselda Siciliani. “La última vez que la vi en persona fue en un cumple hace diez años más o menos”, agregó el hijo de Luis Alberto Spinetta.

En ese contexto, la periodista Karina Iavícoli reprodujo en LAM un mensaje que le había mandado el mpusico: “Estoy solo, no sé de dónde sacaron esto, no tengo nada que ocultar. Es un invento”.