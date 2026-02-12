jueves 12 de febrero de 2026
Sorpresiva relación.

Moria Casán contó que habla seguido con Luciano Castro y afirmó que extraña a Griselda Siciliani

En su programa de las mañanas, Moria Casán reveló cómo está hoy Luciano Castro tras separarse de Griselda Siciliani.

Una sorpresiva relación se dio a conocer cuando la conductora del programa de las mañanas en El Trece Moria Casan reveló que habla muy seguido con Luciano Castro y hasta se animó a contar que el actor extraña muchísimo a Griselda Siciliani tras la reciente ruptura de la pareja.

En el marco de su programa La mañana con Moria (El Trece), "La One" sorprendió al contar que está “hablando seguido” con Castro, “casi a diario”, en medio de las declaraciones que hicieron sobre el actor sus ex Flor Vigna y Sabrina Rojas.

La relación entre ambos generó curiosidad entre los panelistas del programa que comenzaron a consultarle a Moria de qué conversaban y ella se explayó luego de escuchar las declaraciones de Vigna, quien acusó al actor de deberle dinero, de hacerla cornuda y de haber padecido "actos de violencia".

En ese contexto Casán defendió al actor: “Yo creo que Luciano no tiene la personalidad de una persona psicópata ni de violento”. Además, sobre el vínculo que mantiene con Castro, aclaró: “No voy a decir nada, solamente voy a aclarar que él está bien y que seguramente, en un tiempo prudente, esté mucho mejor y quizás hable”.

También corroboró algo que se dice, pero no estaba confirmado: “Está extrañando muchísimo al amor de su vida que es Griselda Siciliani. Hablamos de la vida, de todo”.

Sobre esta nueva relación de amistad, Moria aseguró que la conexión se fortaleció durante encuentros en Mar del Plata: “Son mis nuevos amigos, nos hicimos amigos, pegamos onda. Compartí con ellos unas noches divinas en Mar del Plata y estamos empezando a tener una amistad”.

