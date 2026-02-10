Flor Vigna lanzó una sorpresiva acusación a Luciano Castro: "Devolveme la plata"

Flor Vigna volvió a poner en el foco a Luciano Castro, pero esta vez por deudor.

Tras la ruptura entre Griselda Siciliani y Luciano Castro por los polémicos audios que se filtraron del actor a otra mujer en acento español, la cantante Flor Vigna aprovechó para dedicarle un tema más a su ex novio, y en una de sus presentaciones lanzó una sorpresiva acusación que sorprendió a todos.

"Devolveme la plata", dijo Vigna en medio de su show del lunes por la noche en los Premios Estrella de Mar que se desarrollaron en La Feliz. La bailarina y cantante, en diálogo con el conductor del evento, lanzó una nueva y llamativa acusación contra el actor a quien acusó de deudor.

"Me encantó el video último: guapa sí, tarada no", le dijo el locutor en el escenario, que menciona el término "guapa" utilizado por Castro en uno de los escandalosos audios a otra mujer. A lo que la cantante reaccionó con una pícara sonrisa y lanzó sumando otra polémica con su ex novio: “Y bueno sí, viste, me boludearon mucho. Le presté plata, todo al pibe. Me tiene que devolver todavía. Devolveme la plata. Autogestión, necesito invertir en bailarines, no pude ni traer los bailarines”.

La nueva declaración de Vigna contra Castro, nuevamente lo pone en el foco de la escena al actor que aseguran está muy triste por su ruptura sentimental con Griselda.

Fue esta mañana en el ciclo Puro Show (El Trece) donde dieron a conocer el video donde Vigna lanza la acusación y analizaron los constantes mensajes de la cantante contra el actor. "Es divina y todos la queremos. Ya entendimos lo que te pasó con Luciano Castro, fijate de meter algún otro quilombo. Ya entendimos que el pibe la cagó y traicionó", apuntó la periodista Fernanda Iglesias.

A lo que Pampito cuestionó: "El recurso de hablarle a un ex ya lo usó mucho me parece. A Nico Occhiato ya le dedicó un tema y a Luciano Castro ya es como el cuarto tema que le dedica".

En tanto, Angie Balbiani comentó al respecto: "Esta utilización del feminismo ya la hizo Jimena Barón, Shakira, entremos en una nueva era".