Luciano Castro recibió el alta: cómo sigue su tratamiento

Luciano Castro, de alta.

Luciano Castro recibió el alta médica y continuará con una terapia en forma ambulatoria, luego de escandalosa separación con Griselda Siciliani. Mientras tanto, el actor volverá al rodaje de su nueva película con dirección de Sebastián Ortega.

La noticia fue confirmada por Paula Varela, en el programa de Sergio Lapegüe, en la pantalla de América TV, y se conocieron todos los detalles sobre la salud del actor.

Embed "Es una buena noticia. Recordemos que él tiene que ponerse a grabar la segunda temporada de la ficción de Sebastián Ortega, una ficción que él está haciendo con Carla Peterson, entre las que también están en el elenco Leticia Siciliani, su excuñada. Él se internó en una clínica que tenía cierta movilidad, no era algo de extremo cuidado, que él lo decidió por voluntad propia y que fue a pasar un tiempo para recuperarse", contó sobre el estado actual de Luciano Castro.

Cómo se encuentra Luciano Castro tras su internación Sobre el estado actual de Luciano Castro, Paula Varela agregó: "Me dicen: 'Alta, transitoria y terapia ambulatoria'. ¿Qué significa esto? Él estaría ahora fuera de esta clínica, pero continúa la terapia, no es que él soltó, ya está. Él sigue, tiene que ir, tiene que reportarse, tiene una persona con la que se comunica, le van haciendo un seguimiento".

LUCIANO-CASTRO-6961579b58f89 Luciano Castro estuvo internado. Además, aclaró que el alta no implica que el tratamiento haya llegado a su fin: "Lo que me dicen es que si ellos ven que no está funcionando o él vuelve a pedir ayuda, obviamente tiene que volver a la internación permanente como tuvo hasta ahora". Luciano Castro estaba plenamente consciente de lo que atravesaba y convencido de que debía detenerse para cuidar su salud emocional al momento de decidir su internación.

