Los abuelos de la bailarina de Pasión de Sábado contra Luzu TV: "Falta de respeto"

La bailarina Kiara Aldeco fue la protagonista de un momento de mal gusto en el programa Antes Que Nadie de Luzu TV, conducido por Diego Leuco. En el ciclo se burlaron que sus abuelos fueran a verla bailar en Pasión de Sábado.

Trinche se burló de la situación en el canal de streaming de Nico Occhiato y Diego Leuco también fue parte del polémico momento que se vivió al aire.

Sin vueltas. La postura de Marley ante el conflicto de Flor Peña con Occhiato y Luzu

“No fue tan gracioso, la estuve pasando muy mal”, expresó Kiara Aldeco con sinceridad durante su paso por Bondi Live y confesó: "Tuve ataques de pánico".

Los abuelos de Kiara Aldeco dialogaron con DDM, en América TV y dijeron lo suyo. "Nos afecta verla mal. Nos parece una falta de respeto... Nos cayó muy mal”, dijeron.

“Las disculpas, creo que no soy yo quien debe aceptarlas o no. Estigmatizan a la música popular. Seguramente artistas de Pasión han ido su espacio. Nosotros la fuimos a ver a ella y disfrutamos. Seguimos a Pasión porque es un programa de familia", dijo José, el abuelo de la bailarina.

"Me interesa verla bien a mi nieta, feliz con lo que hace y apoyarla con todo lo que haga. Nos apasiona el programa", agregó José ante lo ocurrido en Luzu TV.

Diego Leuco, en medio del escándalo con la bailarina.

"La vimos muy mal, muy deprimida, llorando, y tratando de apoyarse en nosotros, su familia. Nos afectó mucho porque no somos del medio. A nosotros también nos estigmatizaron... a nosotros nos apasiona el programa. Si ella hubiera debutado en el Colón también hubiéramos ido", sostuvo el hombre.

"A nosotros nos apasiona esa música", dijo en referencia al género tropical. "Yo siento más la humillación hacia ella. Nosotros estamos muy por encima. A nosotros no nos afecta, pero sí que le afecta a ella por lo que significa para nosotros".

José manifestó con quiénes está enojado: "La bronca es con los responsables del programa y del streaming... Una burla no hace bien. No creo que les haya sumado mucho".

"Diego Leuco se comunicó conmigo por privado y me pidió disculpas por eso", confesó Kiara. "Se lamentó por lo sucedido, pero me dijo que es una columna del programa. Yo no miro stream ni tele porque estoy trabajando, veo por Tiktok todo y no sabía de qué se trataba", agregó la joven.