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17 de junio de 2026
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Celebrarán el legado de Manuel Belgrano en el Museo Pío Collivadino

El encuentro se realizará el viernes a las 18 horas en el Museo Pío Collivadino. La entrada gratuita, pero requiere inscripción previa.

Museo Pío Collivadino

Museo Pío Collivadino

En vísperas del Día de la Bandera y en el marco del Paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, se realizará un encuentro emotivo gratuito:"Unidos bajo nuestra bandera" el viernes desde las 18 en el Museo Pío Collivadino.

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“Se va a celebrar el enarbolamiento de nuestro estandarte nacional en el marco del Día de la Bandera y al cumplirse un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de su creador, el general Manuel Belgrano”, explicó Raúl Calcagno, de la Asociación Cultural Belgraniana de Lomas.

El Museo Pío Collivadino y la jornada "Unidos bajo nuestra bandera"

Al recordar la figura de Manuel Belgrano, Calcagno detalló que es "hablar de una entrega absoluta, incondicionada y totalmente desinteresada". Y relató: "Mandó a izar por primera vez la bandera celeste y blanca. Ese evento nos dotó de una identidad compartida. Nos dijo: ‘A partir de hoy somos esto; bajo estos colores somos iguales, somos libres y tenemos un destino común’”.

En ese sentido, el presidente de la Asociación sintetizó el espíritu de la jornada con una frase "Bajo el mismo paño, el arte y la patria". Y habló de la relación entre Belgrano y Collivadino: "Pío fue un artista que con su pincel supo retratar la identidad de nuestra tierra, el pulso del trabajo, los paisajes urbanos y el alma de nuestra gente. En todo ello hay un hilo invisible pero indestructible que une a Belgrano con Collivadino: ambos creyeron en la construcción de una identidad argentina y en un amor a la patria que nos cobija”.

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