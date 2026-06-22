Crea contenido en redes sobre el Conurbano y sus visitas a Lomas fueron un éxito

Con el objetivo de romper con los prejuicios que existen en torno al Conurbano , el creador de contenido Leonardo González (33) decidió crear una cuenta para mostrar los mejores lugares de la zona, entre ellos Lomas de Zamora, que visitó en dos oportunidades para mostrar sus espacios más icónicos.

En la cuenta @leo.turismoreal se muestra al Conurbano real y gracias a ese contenido, Leo tiene más de 22 mil seguidores en Instagram . "Esta idea surge porque soy de Burzaco y siempre sentí que se habla mucho de esta zona, pero casi siempre desde los prejuicios. Empecé a recorrer y mostrar lugares con historia, cultura, naturaleza y personajes que mucha gente no conoce porque mi objetivo es cambiar esa mirada, demostrar que el Conurbano tiene muchísimo para ofrecer y que la gente redescubra los lugares que tiene cerca", explicó.

Como Leo es estudiante de Guía de Turismo en Avellaneda , también busca impulsar el turismo local y darle visibilidad a comercios y proyectos que hay en la zona. "Como me estoy preparando en el rubro viene de ahí este enfoque o esa mirada que va más allá de lo que podemos ver", resaltó el futuro profesional.

Si bien en su cuenta recorre diversos lugares, uno de los más vistos son los que hizo en Lomas. "Lo que hice en Lomas es mostrar una parte distinta, resaltando su historia y algunos lugares que muchas veces pasan desapercibidos, recalcó.

La respuesta sobre el contenido lomense siempre ha sido muy positiva, según contó el creador de contenido. "Los reels de Lomas obtuvieron miles de reproducciones, mucha interacción y, sobre todo, comentarios de vecinos que se sintieron representados y de personas que descubrieron lugares que no conocían", aseguró.

Cada lugar que visita lo invita a ir más allá después de observar la respuesta de sus seguidores. "Lo que sucedió cuando subí el contenido de Lomas es que confirmé que existe un interés muy grande por conocer más. Fueron cuatro videos en donde muestro el centro, otro donde voy recorriendo un poco más por las plazas, hay un video en relación a la vieja calesita de Don Juan y el último fue sobre el Parque Finky que pertenece también a la zona", detalló sobre la cantidad de contenido que generó en Lomas.

Cómo elige los lugares que visita

Sobre el trabajo de investigación que hace para elegir lo que quiere mostrar, Leo señaló: "Tengo una lista de lugares que quiero recorrer, pero también escucho mucho a la comunidad. Muchos seguidores me recomiendan barrios, historias o rincones que conocen y eso hace que el contenido sea mucho más participativo y real".

También resaltó que se encuentra con muchas personas muy bien predispuestas para salir en sus videos y contar su historia. "Surgió hacer contenido de las fábricas que marcaron identidad en los barrios como la vieja recordada Bieckert de Llavallol. Mucha gente de Lomas trabajo ahí y me lo hicieron saber", manifestó el estudiante de turismo.

Embed - Leo González | Conurbano Real on Instagram: "Conurbano Real. Llavallol tuvo una de las fábricas más importantes de la historia argentina… y hoy casi nadie habla de eso. La cervecería Bieckert no solo marcó a generaciones enteras: También convirtió esta zona del Conurbano en un polo industrial gigante. Más de 2.000 trabajadores. Maestros cerveceros alemanes. La primera cerveza industrial del país. Y hasta una malta “para madres” La historia pesada también pasó acá.. El Conurbano no es solo barrios y trenes. También construyó parte del país. Av. Antártida Argentina al 2700 aprox. Muy cerca de Camino de Cintura y la estación Llavallol. ¿Conocías esta historia? ¿Tu familia tuvo relación con la fábrica? Te leo Y no te olvides de seguir el Conurbano Real. #Llavallol #Bieckert #Conurbano #ZonaSur #LomasDeZamora" View this post on Instagram

Sobre lo que más lo apasiona respecto a lo que hace en redes describió: "Lo que más me gusta es descubrir las historias que hay detrás de lugares que vemos todos los días y muchas veces pasamos por alto. Me interesa mostrar cómo la historia, la arquitectura, la identidad de los barrios y las personas construyen la cultura del Conurbano".

Un contenido que marca la identidad de cada lugar

Leo siempre apuntó a tener llegada desde un contenido distinto sobre lo que es el Conurbano, pero confesó que a futuro le gustaría recorrer toda la Provincia de Buenos Aires. "El Conurbano siempre será mi punto de partida porque es parte de mi identidad como la de muchos de los usuarios que siguen la cuenta, pero apunto a ir más allá", confesó.

Poder ampliar el contenido es a lo que apunta de cara a lo que viene. "También sueño con poder mostrar otras parte del país, pero manteniendo la misma esencia: contar historias, mostrar lugares poco conocidos y generar contenido que invite a descubrir destinos lugares desde otra mirada", determinó y agregó: "Me gustaría mucho ser un referente del Conurbano, cuando la gente quiera recorrerlo ahí estaré para mostrar lo que muchos no ven".

Mirá uno de los videos virales de Lomas