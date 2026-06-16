Lanzan un concurso fotográfico para retratar la identidad de Lomas de Zamora

Ya está abierta la inscripción para el concurso fotográfico "Identidad Lomense" , una propuesta que invita a vecinos y vecinas a retratar, a través de la fotografía el espirítu de Lomas de Zamora . La convocatoria es gratuita mediante un formulario online y permanecerá abierta hasta el 15 de agosto .

La propuesta es organizada por el Municipio de Lomas de Zamora , a través dela Secretaría de Educación, Producción y Trabajo, en articulación con la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales (EMMA) . El objetivo de "poner en valor la identidad del partido de Lomas de Zamora, al visibilizar y jerarquizar el rol de la educación pública y las instituciones educativas del distrito", detalla el comunicado.

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El concurso contempla dos categorías. Por un lado, “Identidad Lomense”, destinada a fotografías vinculadas con la identidad, la cultura, el territorio, la comunidad y la vida cotidiana del distrito. Por otro, “Educación Lomense”, orientada a imágenes que retraten experiencias formativas y representen a las instituciones educativas públicas de todos los niveles y modalidades.

El certamen está dirigido a personas físicas mayores de 16 años residentes en el distrito, según conste en el DNI. En el caso de los menores de edad, deberán contar con la autorización de su madre, padre o tutor responsable. Cada participante podrá enviar hasta 5 fotografías originales e inéditas, que podrán ser en color o blanco y negro, y se permtirá la edición digital siempre que no altere la veracidad de la escena.

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Premios y menciones especiales para los seleccionados del concurso fotográfico

Se seleccionaran 25 fotografías: 20 pertenecientes a la categoría "identidad lomense" y 5 a "educación lomense" que estarán exhibidas durante un mes y formarán parte de un mosáico visual que "refleje la identidad local desde múltiples perspectivas".

Además, habrá premios y menciones especiales. El primer premio de la categoria "Identidad Lomense" consistirá en una Notebook; el segundo premio será una mochila fotográfica profesional junto a dos tarjetas SD ; mientras que el tercer puesto recibirá un trípode fotográfico profesional Gadnic T3 con bolso de transporte.

Por su parte, el Premio Educación Lomense otorgará una tablet educativa multimedia con auriculares inalámbricos, mientras que el Premio del Público y el Premio Comunidad Digital entregarán una estatuilla institucional y un diploma de reconocimiento. Todos los ganadores recibirán, además, diploma, estatuilla y participación en la muestra oficial. Durante la ceremona de premiación se habilitará una votación presencial para definir el premio del público, mientras que el premio comunidad digital surgirá de una votación en redes sociales.