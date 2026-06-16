Mundial 2026: las calles de Lomas ya juegan su propio partido

Durante el fin de semana largo hubo encuentros en la Plaza Santa Marta (Tavano 1602) y en el Centro Recreativo Evita de Albertina (Atenas y Montiel).

Así se vive el Mundial 2026 en las calles de Lomas de Zamora.

La ilusión de millones de argentinos por conquistar la cuarta Copa del Mundo ya está en marcha y en las calles se organizan actividades para vivir la pasión al máximo. Grandes y chicos disfrutan en distintos barrios de Lomas de Zamora las jornadas deportivas y recreativas organizadas por el Municipio, "Mundial en Comunidad".

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Durante el fin de semana largo hubo encuentros en la Plaza Santa Marta (Tavano 1602) y en el Centro Recreativo Evita de Albertina (Atenas y Montiel).

Todas las jornadas contaron con juegos inflables y deportivos, shows en vivo de artistas locales, pantallas gigantes con videos especiales del Mundial, muestras de artes plásticas, feria de emprendedores y stands educativos y ambientales.

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También se hubo espacios de encuentro con puffs, sillones y mesas para que los vecinos puedan compartir una merienda mientras disfrutan de las actividades.

A todo esto se sumó un lugar especial para sacarse fotos con la réplica de la Copa del Mundo.

Para saber por dónde continúan las propuestas durante el Mundial, los vecinos pueden consultar en el Instagram Comunidad Lomas.