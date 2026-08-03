La historia de Abril Alfaro, la influencer de Lomas que se hizo viral en el Mundial

La influencer de Lomas de Zamora Abril Alfaro convirtió una experiencia que cambió su vida por completo en un mensaje de superación y visibilización de la discapacidad. Con miles de seguidores en redes sociales, comparte su día a día para derribar prejuicios y demostrar que es posible llevar una vida independiente.

La vida de Abril cambió por completo a fines de 2020. Hasta ese momento era una adolescente de 14 años de Temperley que cursaba la secundaria en el Colegio Belgrano, jugaba al hockey en el Club Lomas y compartía sus días entre el estudio, familia y amigas. El episodio ocurrió en plena pandemia, cuando recién comenzaban a habilitarse algunas actividades al aire libre. Una tarde, mientras andaba en bicicleta en el Parque Municipal Finky, en Turdera, junto a sus amigas. "Decidí ir con mis amigas a andar en bici a una plaza ya que no las veía hace meses. Todo con barbijo de por medio", contó en diálogo con Diario La Unión .

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Luego de una hora comenzó a sentirse muy cansada y sus piernas dejaban de responderle: "Ahí dejé mi bici y me senté en un banquito y desde ese momento no me pude volver a levantar. Llamé a mi mamá, me buscó y fuimos al hospital británico en Capital".

El camino hasta conocer el diagnóstico fue largo y complejo, mientras los médicos descartaban diferentes posibilidades, Abril atravesó la internación aislada por las restricciones sanitarias. "En esos primeros momentos yo pensaba que iba a ser la excepción al diagnóstico y que iba a dar todo de mí para recuperarme, pero después de un tiempo intentando me di cuenta que no solo dependía de mi esfuerzo sino de la gravedad de la lesión", expresó.

La vida de Abril cambió por completo a fines de 2020, cuando tenía 14 años.

Su vida en Estados Unidos y el impacto en redes

Abril enfocó todas sus energías en recuperar la mayor independencia posible, "fue lo que más quería después de todo lo que pasó y es muy gratificante poder haberlo logrado. Hoy vivo sola en Estados Unidos porque estoy estudiando y es algo que nunca me hubiese imaginado posible cuando recién me pasó esto", aseguró.

Aunque la decisión de mudarse al exterior generó temor en su entorno, nunca dejó de perseguir ese objetivo: “Al principio la idea de irme a vivir sola a otro país con una silla de ruedas les pareció un poco difícil de aceptar, pero yo estaba segura que era lo que quería. Aunque fue difícil no me arrepiento de haber tomado esa decisión".

Hace un año decidió empezar a contar su historia en redes sociales, en Instagram tiene más de 170.000 seguidores y uno de sus videos alcanza más de seis millones de visualizaciones, muestra su rutina y busca derribar prejuicios sobre la discapacidad.

“Quise ayudar a quienes están pasando por una situación similar para que vean que se puede tener una linda vida a pesar de todo, que lo que te pasó no es una razón para dejar de hacer lo que te hace feliz”, explicó y contó que muchas personas le escriben para agradecerle por visibilizar y normalizar su realidad y que también le piden consejos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Abril Alfaro (@abrilalfaro._) El vídeo viral de la influencer de Lomas alcanzó más del millón de reproducciones.

El festejo viral del Mundial que se convirtió en un símbolo de inclusión

Durante los festejos de la Selección Argentina en Miami, un video en el que hinchas la levantan junto con su silla de ruedas se volvió viral y recorrió las redes sociales. Para ella, esa escena representa un mensaje mucho más profundo.

“Demuestra la inclusión de los argentinos sin importar tu condición física, tu nacionalidad o lo que sea. Los argentinos siempre tratamos de incluir a los demás y ese festejo fue un ejemplo”, destacó.

El ejercicio como pilar

Desde su recuperación, la actividad física se convirtió en una herramienta fundamental para Abril, no solo por los beneficios físicos sino también por el impacto que tuvo en su autonomía y confianza. “El ejercicio en mi vida ocupa un lugar fundamental y para mí debería serlo para cualquier persona con discapacidad, ya que te ayuda a ser más independiente y más fuerte a pesar de las limitaciones”, explicó.

Ese camino hacia la independencia también estuvo marcado por uno de sus grandes logros: volver a manejar. “Poder manejar me dio una independencia increíble. Me cambió la vida al cien por ciento”, aseguró.

Sin embargo, Abril también señala que todavía existen obstáculos que limitan la autonomía de muchas personas con discapacidad, especialmente por la falta de accesibilidad en los espacios públicos. “Los desafíos más difíciles aparecen cuando la ciudad no está preparada: rampas rotas y falta de accesibilidad que te impiden moverte con independencia en el día a día. Hay muchas formas simples de poder mejorarlo y sin duda le cambiaría la vida a muchas personas”, concluyó.