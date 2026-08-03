lunes 03 de agosto de 2026
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3 de agosto de 2026
¿Se va a Liniers?

Qué dijo Tiziano Perrotta sobre su posible salida de Banfield

Banfield podría perder a su joven goleador, Tiziano Perrotta, si prospera el interés de Vélez. Sería una baja considerable para el entrenador Pedro Troglio.

Tiziano Perrotta sigue en el radar de Vélez.

Tiziano Perrotta sigue en el radar de Vélez.

El mercado de pases sigue dando que hablar en la Liga Profesional. Y, en Banfield están más que atentos a lo que suceda con el futuro de Tiziano Perrotta, el delantero que está en la mira de Vélez para lo que resta de la temporada.

Luego del triunfo frente a Sarmiento, el entrenador Pedro Troglio se pronunció en relación al interés por el goleador oriundo de Nueve de Julio, una de sus figuras. Pero, ahora el que habló fue el propio futbolista luego del empate en Río Cuarto.

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“La verdad que muy tranquilo. Creo que hasta último momento voy a estar contento de vestir la camiseta de Banfield y si me tocara irme siempre agradecido. Si me toca quedarme siempre voy a estar contento”, comentó Tiziano Perrotta.

Por qué lo busca Vélez

El interés del Fortín es firme. Luego de las salidas de Brian Romero a Olimpia de Paraguay y la de Florián Monzón a Atlas, de México -dirigido por Hernán Jorge Crespo-, exDT de Banfield-, el nombre del jugador del Taladro tomó mayor dimensión. Es el apuntado por Guillermo Barros Schelotto.

Gol de Tiziano Perrotta a Sarmiento.

Gol de Tiziano Perrotta a Sarmiento.

Más allá de las conversaciones entre los clubes, el joven se mantiene con los pies sobre la tierra y hace unos días manifestó que “Banfield es el que me dio la oportunidad. Es el club que me dio todo y hoy estoy acá, así que voy a defender estos colores hasta el último día. Yo lo quiero mucho a Banfield”.

Tiziano Perrotta y el plan B

En caso de que no se avance por la transferencia (el 80% es de Banfield y el 20% restante de la Academia Javier Mascherano), el club de Liniers tiene apuntado a Mauro Méndez, que en el Torneo Apertura hizo dupla con Tiziano Perrotta y Estudiantes de La Plata aplicó la cláusula de repesca para venderlo.

En este 2026 (Apertura, Clausura y Copa Argentina), el delantero del Taladro lleva anotados ocho goles en 18 partidos, con una asistencia. Eso lo transportó en el mercado de pases, donde en primera instancia el empresario Christian Bragarnik quiso comprarlo para llevarlo a Defensa y Justicia, pero la operación se cayó.

Con Vélez haciendo fuerzas para sumarlo a sus filas a corto plazo, volvió a instalarse el nombre de Tiziano Perrotta, al que Pedro Troglio calificó “como uno de los mejores delanteros que está haciendo el fútbol argentino”.

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