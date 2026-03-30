Tiziano Perrotta, figura de Banfield, visitó la escuelita dónde se formó

Hay futbolistas que no olvidan sus orígenes, que el presente no los obnubila y demuestran el cariño de quiénes los forjaron. El delantero de Banfield , Tiziano Perrotta , que viene de anotar por Copa Argentina , aprovechó la ocasión para visitar el Club y Biblioteca Agustín Álvarez, de 9 de Julio, donde dio sus primeros pasos. Hoy brilla en el Taladro .

Desde el club de la ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires destacaron “el orgullo” por la presencia de su ilustre visitante, remarcando que Tiziano “dio sus primeros pasos en nuestra escuelita, donde jugó hasta los 14 años”, y que su visita refleja “el sentido de pertenencia y el agradecimiento hacia el club que lo formó”.

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El futbolista del Taladro charló con los profes, tomó unos mates y saludó a los más pequeños que, como él, sueñan con seguir su camino y triunfar en el fútbol.

“Para nosotros es un orgullo enorme recibirte. Te felicitamos por todo lo que estás logrando y te deseamos lo mejor en tu carrera. Pero, por sobre todo, que nunca pierdas lo más importante: el disfrute de jugar a la pelota, como lo hacen hoy nuestros peques. Gracias por volver a tu casa”, fue el posteo desde Agustín Álvarez para la joven y reveladora figura de Banfield en este 2026.

El delantero de Banfield saludó a los chicos de club.

La gran apuesta de Pedro Troglio

En junio de 2025, Banfield jugó frente a Tigre por Copa Argentina. El entrenador de Banfield, Pedro Troglio, debió recurrir a Tiziano Perrotta, que venía convirtiendo seguido en la Reserva dirigida por Fernando Cinto.

La dirigencia había contratado delanteros, pero el DT no los podía utilizar porque no contaban con la habilitación del TMS. En noche, en el estadio Francisco Urbano, el nuevejuliense ingresó por Agustín Alaniz.

Tiziano Perrotta vs. Real Pilar Marcó dos goles ante Real Pilar por Copa Argentina.

Su debut como titular fue frente a Defensa y Justicia, por la 1º fecha del Torneo Clausura, en el estadio Florencio Sola. A los pocos días, firmó su contrato profesional hasta diciembre de 2027, y se fue afianzando en el plantel.

Debió esperar su nueva chance. Y este 2026 explotó: lleva cinco goles en nueve partidos. Por el Torneo Apertura anotó contra Newell’s -2- y Tigre. Y por Copa Argentina otros dos frente a Real Pilar. Todos partidos ganador por el Taladro.

Si continúa por este camino, Banfield cuenta con un diamante en bruto para vidriera de mercado de pases. ¿Seguirá los pasos de Gerónimo Rivera, otro producto con el ADN del predio de Luis Guillón?