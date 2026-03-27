Lautaro Gómez, y un presente que ilusiona en Banfield

Lautaro Gómez es uno de los jóvenes que consolidó en Banfield de la mano de Pedro Troglio y hoy disfruta de un buen momento, siendo cada vez más importante en el esquema del Taladro. Con tres goles y una asistencia en lo que va del año, se perfila como un jugador importante para la recta final del Torneo Apertura .

El joven mediocampista, quien había tenido un paso fugaz en el primer equipo durante 2024, regresó al plantel profesional de la mano de Troglio , quien lo vio en reserva y lo hizo subir nuevamente. Y esta oportunidad no la desaprovechó.

El miércoles, en la victoria por 3-0 ante Real Pilar por la Copa Argentina, jugó un buen partido a pesar de no haber jugador en su posición habitual y asistió a Tiziano Perrotta, otra de las promesas del club, para que convierta su segundo gol de la noche.

"Hicimos un gran partido, fuimos justos ganadores y estoy contento por el grupo", remarcó sobre la victoria ante el equipo de la Primera B.

En cuanto a su presente, y particularmente sobre su cambio de posición, fue claro y remarcó: "De lo que me ponga Pedro (Troglio) yo voy a jugar, siempre dando lo mejor. Eso es lo que me representa, siempre voy a dar todo".

Ahora, Banfield tendrá por delante la recta final del Torneo Apertura, donde buscará alejarse de la zona de descenso y clasificar a los octavos de final de los playoffs. Y respecto a eso, Gómez remarcó: "Vamos partido a partido, toque quien toque. Siempre damos lo máximo, vamos a ganar los partidos y eso es lo que nos representa".

Con contrato en Banfield hasta 2027

El mediocampista de 22 años renovó el año pasado su vínculo con la institución, que se aseguró a su joven promesa hasta diciembre del año que viene.

Lautaro Gómez, en el club desde novena división, se afianzó en el primer equipo de la mano de Pedro Troglio y este año se consolidó, ya que disputó 12 partidos, anotó tres goles y brindó una asistencia. Desde 2023 tiene contrato con la institución.