Lautaro Gómez, y un presente que ilusiona en Banfield

Lautaro Gómez es uno de los jóvenes que consolidó en Banfield de la mano de Pedro Troglio y hoy disfruta de un buen momento, siendo cada vez más importante en el esquema del Taladro. Con tres goles y una asistencia en lo que va del año, se perfila como un jugador importante para la recta final del Torneo Apertura.
El joven mediocampista, quien había tenido un paso fugaz en el primer equipo durante 2024, regresó al plantel profesional de la mano de Troglio, quien lo vio en reserva y lo hizo subir nuevamente. Y esta oportunidad no la desaprovechó.
El miércoles, en la victoria por 3-0 ante Real Pilar por la Copa Argentina, jugó un buen partido a pesar de no haber jugador en su posición habitual y asistió a Tiziano Perrotta, otra de las promesas del club, para que convierta su segundo gol de la noche.
"Hicimos un gran partido, fuimos justos ganadores y estoy contento por el grupo", remarcó sobre la victoria ante el equipo de la Primera B.
En cuanto a su presente, y particularmente sobre su cambio de posición, fue claro y remarcó: "De lo que me ponga Pedro (Troglio) yo voy a jugar, siempre dando lo mejor. Eso es lo que me representa, siempre voy a dar todo".
Ahora, Banfield tendrá por delante la recta final del Torneo Apertura, donde buscará alejarse de la zona de descenso y clasificar a los octavos de final de los playoffs. Y respecto a eso, Gómez remarcó: "Vamos partido a partido, toque quien toque. Siempre damos lo máximo, vamos a ganar los partidos y eso es lo que nos representa".
Con contrato en Banfield hasta 2027
El mediocampista de 22 años renovó el año pasado su vínculo con la institución, que se aseguró a su joven promesa hasta diciembre del año que viene.
Lautaro Gómez, en el club desde novena división, se afianzó en el primer equipo de la mano de Pedro Troglio y este año se consolidó, ya que disputó 12 partidos, anotó tres goles y brindó una asistencia. Desde 2023 tiene contrato con la institución.