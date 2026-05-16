Marcelo Tinelli volverá a sus orígenes durante el Mundial 2026

Marcelo Tinelli se instalará en Miami, en la zona del South Beach, a comienzos de junio para conocer las instalaciones de Infobae y probar todo el funcionamiento técnico con el que viajara a las sedes donde juegue la Selección Argentina en el Mundial 2026.

De esta forma, Marcelo Tinelli volverá a sus orígenes regresando a su oficio de periodista deportivo. A las 21 horas hará un streaming diario resumiendo cada día lo que vaya sucediendo con la Selección Argentina.

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La intención es tener figuras que lo vayan acompañando en cada sede, sin que por ahora haya confirmaciones, aunque se habló de Martin Palermo y de Juan Martin del Potro. Marcelo Tinelli viajará con un cámara y alguien más, que podría ser el El Tirri, su primo, quien ya lo hizo en varios viajes, o algún conocido streamer.

Marcelo Tinelli y su pasado de periodista deportivo

A principio de los ’80, Marcelo Tinelli comenzó su carrera en los medios como periodista deportivo siendo parte del staff de La Oral Deportiva, el histórico ciclo de Radio Rivadavia.

Luego saltó a la televisión como columnista de deportes en el recordado ciclo de Juan Alberto Badía, en El Trece. También fue relator en trasmisiones televisivas.

En los ’90, con VideoMatch, su carrera en los medios tomó otro rumbo, aunque nunca abandonó su veta futbolera. También fue presidente de San Lorenzo.