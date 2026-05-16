sábado 16 de mayo de 2026
Escribinos
16 de mayo de 2026
Nuevos planes.

Marcelo Tinelli volverá a sus orígenes durante el Mundial 2026

Marcelo Tinelli regresará a su viejo oficio de periodista deportivo durante el Mundial 2026 con un ciclo diario de streaming siguiendo a la Selección Argentina.

Marcelo Tinelli llegará al streaming.
Marcelo Tinelli llegará al streaming.

Marcelo Tinelli se instalará en Miami, en la zona del South Beach, a comienzos de junio para conocer las instalaciones de Infobae y probar todo el funcionamiento técnico con el que viajara a las sedes donde juegue la Selección Argentina en el Mundial 2026.

De esta forma, Marcelo Tinelli volverá a sus orígenes regresando a su oficio de periodista deportivo. A las 21 horas hará un streaming diario resumiendo cada día lo que vaya sucediendo con la Selección Argentina.

Lee además
Tomas Mazza y Juana Tinelli, separados. 
Fue amor.

Se separaron Juana Tinelli y Tomás Mazza: todos los detalles
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli.
Sin vueltas.

Milett Figueroa confirmó su separación de Marcelo Tinelli: "Se terminó"

La intención es tener figuras que lo vayan acompañando en cada sede, sin que por ahora haya confirmaciones, aunque se habló de Martin Palermo y de Juan Martin del Potro. Marcelo Tinelli viajará con un cámara y alguien más, que podría ser el El Tirri, su primo, quien ya lo hizo en varios viajes, o algún conocido streamer.

Sin título-1
Marcelo Tinelli, en sus días de periodista deportivo.

Marcelo Tinelli, en sus días de periodista deportivo.

Marcelo Tinelli y su pasado de periodista deportivo

A principio de los ’80, Marcelo Tinelli comenzó su carrera en los medios como periodista deportivo siendo parte del staff de La Oral Deportiva, el histórico ciclo de Radio Rivadavia.

Luego saltó a la televisión como columnista de deportes en el recordado ciclo de Juan Alberto Badía, en El Trece. También fue relator en trasmisiones televisivas.

En los ’90, con VideoMatch, su carrera en los medios tomó otro rumbo, aunque nunca abandonó su veta futbolera. También fue presidente de San Lorenzo.

Temas
Seguí leyendo

Se separaron Juana Tinelli y Tomás Mazza: todos los detalles

Milett Figueroa confirmó su separación de Marcelo Tinelli: "Se terminó"

Marcelo Tinelli blanqueó su romance con Rossana Almeyda

Carmen Barbieri contó el drama que vivió al interrumpir un embarazo

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Thiago Medina con la mamá de Daniela Celis. 
Todo mal.

El polémico video de la mamá de Daniela Celis contra Thiago

Las más leídas

Te Puede Interesar

Carmen le hizo una propuesta laboral en vivo a Morena Rial.
Fuerte.

Carmen Barbieri contó el drama que vivió al interrumpir un embarazo