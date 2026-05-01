Marcelo Tinelli blanqueó su romance con Rossana Almeyda

Ya separado de la modelo peruana Milett Figueroa luego de varias idas y vueltas en la relación, ahora Marcelo Tinelli confirmó su nuevo romance con Rossana Almeyda, una amiga de Pampita, con un romántico posteo que generó revuelo en las redes sociales.

Se trata de una exmodelo argentina que actualmente reside en Miami y es amiga de Pampita. "Estudió varias carreras, entre ellas ciencias políticas, debe tener alrededor de unos cuarenti largos", había revelado Pochi de Gossipeame hace unos días en Puro Show, en El Trece.

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El domingo pasado ya había hecho alusión a Rossana a través de sus Instagram Stories, donde la arrobó para hacer saber que estaba cocinando para ella, para su exproductor Federico Hoppe y para su hijo Lorenzo.

Marcelo Tinelli confirmó su nuevo romance

Finalmente, Marcelo Tinelli hizo la confirmación oficial de su romance en las redes sociales y le puso fin a los rumores que venían corriendo desde hace días.

El animador compartió un momento íntimo junto a Rossana Almeyda en una cena romántica. En el posteo sólo puede verse la mano de ella posando sobre uno de los dos platos, Marcelo Tinelli se limitó a escribir "Ro" y sumó un emoji de un corazón rojo.

La pareja cenó en un exclusivo restó de la calle Ortiz de Ocampo en Barrio Parque a pocas cuadras del exclusivo piso en el que vive el conductor.