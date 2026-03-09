Se separaron Juana Tinelli y Tomás Mazza: todos los detalles

Juana Tinelli y Tomás Mazza terminaron su relación y en Puro Show , en El Trece , contaron todos los detalles de la ruptura. Además, el influencer rompió el silencio y se refirió al final del romance con la hija de Marcelo Tinelli .

“Fue un romance explosivo. Tomás aparece en escena como un pibe que estaba más dedicado a lo que era el box, porque estaba siendo como influencer, pero hacía las peleas famosas con los streamers. El pibe la rompe”, contaron en el ciclo de El Trece.

Y acotaron: “Ellos empezaron a hacer este mes juntos. Pero ellos salieron en un stream, en el estado de él, a decir que estaban juntos. Él le dio un beso, después fue, contó cómo se conocieron. La diferencia de altura…”.

“Toda la relación que él la había visto, le había encantado. Ella como que sí, pero no. En un momento, tienen una cita donde ella va a la casa de él, porque obviamente no se querían exponer. Ella es mucho más alta que él. Pero no le importó, le gustó”, destacaron.

“Él aparece en un momento muy particular, porque era cuando ella estaba en pleno conflicto con su padre. Entonces de repente aparece un novio que la contenía”, revelaron sobre la relación de Juana Tinelli.

image Juana Tinelli y Tomás Mazza, en otros tiempos.

Qué dijo el ex de Juana Tinelli

El que rompió el silencio en Puro Show fue Tomás Mazza y contó: “Yo no dejé de decir a nadie. No, no, me eliminó el seguidor. El que calla, otorga. Son cosas privadas. Está complicado conseguir una relación. Son relaciones, a veces comienzan, a veces acaban, a veces te distanciás, a veces no. Son cosas humanas”.

“No sabría decirte si estábamos enamorados. No me pone triste. Es así la vida. Todas las personas llegan a enseñarte algo. Preguntale a Juanita cuando la veas. Sí, sí va a responder”, cerró el influencer.