El Colegio Colinas Verdes de Lomas celebra 30 años, entre educación y conciencia ambiental

El Colegio Colinas Verdes de Lomas de Zamora celebra hoy sus 30 años de trayectoria educativa, consolidándose como una institución de referencia en la formación de niños, niñas y jóvenes de la comunidad . Fundado en 1996, el proyecto nació con el objetivo de brindar una propuesta pedagógica centrada en la ecología.

Marcelo Distefano , uno de los socios fundadores y profesor de educación física, explicó que el primer año la institución (que posee su sede central en Pirovano 273) abrió sus puertas con matrícula para niños y niñas de entre 2 y 5 años . “Fue un gran inicio. Desde los comienzos trabajamos con mucho entusiasmo porque nos apasiona la docencia”, recordó.

Con el paso de los años y gracias al crecimiento de la comunidad educativa , el proyecto fue ampliando su oferta académica. Así, en 1997 se sumó el nivel primario y, en 2006, el secundario , completando el recorrido educativo dentro de la institución.

Los vecinos de Lomas de Zamora confían en la enseñanza del Colegio Colinas Verdes. El crecimiento sostenido en la matrícula así lo demuestra.

La ecología ocupa un lugar central en la propuesta pedagógica del colegio y se convirtió en uno de los ejes que atraviesan las distintas áreas de enseñanza. “Es la columna vertebral: desde allí se desprenden las materias y sus respectivos contenidos, todos apoyados en valores que sirvan para la vida de cada estudiante”, explicó Gladys Concaro , otra de las docentes fundadoras junto a Gladys Geremías y Carlos Barral .

A lo largo de estas tres décadas, el vínculo con el barrio también fue creciendo. “La relación con los vecinos fue evolucionando de manera positiva y cada vez es más profunda, lo cual nos enorgullece enormemente”, señalaron desde la institución. En ese sentido, recordaron que uno de los patios del colegio lleva el nombre de José “Pepe” Todaro, un vecino que cedió parte del espacio para la construcción del establecimiento.

“Acompañar y tratar de responder a las necesidades de cada una de las familias que conforman nuestra comunidad educativa fue, es y será uno de los grandes objetivos de Colinas Verdes”, destacaron desde la institución, al tiempo que reafirmaron su compromiso con la educación y la concientización desde la niñez.

284395f3-8251-400d-b4a1-c5f5134b6b2d El colegio de Lomas de Zamora construye la educación en base a la educación ambiental.

El colegio celebra sus primeros 30 años con la mirada puesta en el futuro, renovando su vocación de enseñar y de seguir formando generaciones con valores, compromiso social y respeto por el ambiente.