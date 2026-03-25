Banfield goleó a Real Pilar en su debut por Copa Argentina

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Paso ganador de Banfield en la Copa Argentina

Banfield goleó a Real Pilar por 3-0 en el estadio Alfredo Beranger y se clasificó a los 16avos. de final de la Copa Argentina, instancia en la que se enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto o San Martín de Tucumán. El Taladro justificó el resultado ante un entusiasta rival.

Los dos goles de Tiziano Perrotta allanaron el camino del equipo de Pedro Troglio, que no le encontraba la vuelta al partido y comenzaba a desesperarse. Pero, apareció el olfato de su joven goleador, primero anticipando de cabeza a Martín Perafán y luego rubricando un gran contragolpe comandado por Lautaro Gómez.

Banfield cheque Banfield con el cheque simbólico.

Real Pilar lo puso en aprietos de entrada, presionando alto, pero sin claridad para cerrar las jugadas. El primer gol tranquilizó al equipo de Pedro Troglio que jugó más suelto y sin presiones.

En el complemento, Banfield fue claramente superior, erró varias chances propicias, hasta que Federico Anselmo le dio forma a la goleada haciendo su estreno en la red. Goleada sin objeciones.

La Copa Argentina suele ser traicionera. Para Banfield no era un partido más, le costó de entrada, pero cuando encontró la luz no detuvo su marcha hacia la victoria.