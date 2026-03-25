Banfield goleó a Real Pilar en su debut por Copa Argentina

Paso ganador de Banfield en la Copa Argentina
Banfield goleó a Real Pilar por 3-0 en el estadio Alfredo Beranger y se clasificó a los 16avos. de final de la Copa Argentina, instancia en la que se enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto o San Martín de Tucumán. El Taladro justificó el resultado ante un entusiasta rival.
Los dos goles de Tiziano Perrotta allanaron el camino del equipo de Pedro Troglio, que no le encontraba la vuelta al partido y comenzaba a desesperarse. Pero, apareció el olfato de su joven goleador, primero anticipando de cabeza a Martín Perafán y luego rubricando un gran contragolpe comandado por Lautaro Gómez.
Real Pilar lo puso en aprietos de entrada, presionando alto, pero sin claridad para cerrar las jugadas. El primer gol tranquilizó al equipo de Pedro Troglio que jugó más suelto y sin presiones.
En el complemento, Banfield fue claramente superior, erró varias chances propicias, hasta que Federico Anselmo le dio forma a la goleada haciendo su estreno en la red. Goleada sin objeciones.
La Copa Argentina suele ser traicionera. Para Banfield no era un partido más, le costó de entrada, pero cuando encontró la luz no detuvo su marcha hacia la victoria.
Terminó el partido
Con dos goles de Tizziano Perrotta, y otro de Federico Anselmo, Banfield eliminó a Real Pilar por 3-0. Espera rival en 16avos.: Estudiantes de Río Cuarto o San Martín de Tucumán.
¡Gol de Banfield!
La metió pasada Ignacio Pais para la definición cruzada de Federico Anselmo. Golea el Albiverde a los 38 minutos.
Banfield maneja el trámite
El Taladro no pasa apremios, es dueño del partido, pero la falta de definición le priva de la goleada.
Lo que perdió Méndez
Gran jugada colectiva de Banfield que el delantero definió a un costado, pero la pelota se fue rozando el palo derecho.
Cerca Real Pilar del descuento
Jonatan Morán de frente al arco no direccionó el remate final.
Comenzó el segundo tiempo
Sin cambios en Banfield para afrontar los 45 minutos finales.
Final del primer tiempo
En el estadio Beranger, Banfield supera a Real Pilar por 2-0 con goles de Tiziano Perrotta.
Doble tapada de Perafán
El arquero de Real Pilar tapó una entrada de Mauro Méndez y posterior remate de David Zalazar.
¡Gol de Banfield!
Contra letal de Lautaro Gómez para la gran definición de Tiziano Perrotta, que marca su doblete a los 36 minutos.
¡Gol de Banfield!
Centro pasado, la bajó de cabeza Danilo Arboleda y anticipo de Tiziano Perrotta, que con otro cabezazo abrió el marcador a los 29 minutos.
Movete Banfield movete…
La hinchada de Banfield comienza a hacerse sentir en el Beranger para “despertar” a sus jugadores.
Sanguinetti salvó su arco
Centro de Sebastián Blanco para el cabezazo de Jonatan Morán que el arquero sacó abajo contra el caño izquierdo.
Banfield impreciso en el arranque
El equipo de Pedro Troglio no hace pie en los primeros minutos, donde Real Pilar maneja mejor la pelota.
Comenzó el partido en el Beranger
Banfield enfrenta a Real Pilar por los 32avos. de final de la Copa Argentina. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos el ganador se definirá por tiros desde el punto penal.
Así forman Banfield y Real Pilar
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Ignacio Pais, David Zalazar y Lautaro Gómez; Tiziano Perrotta y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.
Real Pilar: Martín Perafán; Darío Leguiza, Gerónimo Govi, Francisco Abre y Enzo Franco; Matías Rojas, Mathías Crocco, Valentín Mancini y Daniel González; Sebastián Blanco y Jonatan Morán. DT: Gabriel Torres.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer. Estadio: Alfredo Beranger. TV: TyC Sports.