Pedro Troglio, tras el triunfo de Banfield en Copa Argentina: "Era una obligación ganar".

De esta manera, Banfield se clasificó a los 16avos. de final de la Copa Argentina , instancia en la que se enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto o San Martín de Tucumán.

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Con garra y corazón. Banfield volvió al triunfo y celebró con un menos ante Tigre

Lejos de la pomposidad por el triunfo, Troglio aseguró que "perder en Copa Argentina contra un equipo dos categorías más bajas que la tuya" sería un detonante para empezar a verte débil de cara a todo lo que viene". "Así que es una obligación ganar", ratificó.

Con la misma austeridad, el DT de Banfield ponderó el panorama general del equipo, que viene de un triunfo agónico 1-0 ante Tigre por el Torneo Apertura: "Los entrenadores dependemos de los resultados cada fin de semana. Si ganás es normal y si perdés está muy mal".

banfield Banfield viene de un triunfo agónico 1-0 ante Tigre por el Torneo Apertura.

"El trabajo más grande es trasmitirles a los jugadores de alguna manera que la preparación para Copa Argentina o jugar en Rosario (en referencia al anteúltimo partido del Torneo Apertura que fue 1-3) es la misma", añadió.

“En esta competencia veremos hasta dónde nos da el cuero, pero nuestro objetivo es sumar puntos en el campeonato. Es una copa que varias veces la ganaron equipos que no estaban entre los favoritos", concluyó.

Paso ganador de Banfield en la Copa Argentina

Banfield goleó a Real Pilar por 3-0 con dos goles de Tiziano Perrotta en el primer tiempo y uno de Federico Anselmo en el complemento.

Real Pilar lo puso en aprietos de entrada, presionando alto, pero sin claridad para cerrar las jugadas y luego Banfield se fue haciendo fuerte de menor a mayor hasta dominar el juego.