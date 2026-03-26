Tiziano Perrotta, y su presente en Banfield: "Estoy viviendo un sueño"

Tiziano Perrotta fue uno de los destacados de Banfield en el triunfo de anoche ante Real Pilar por los 32avos de final de la Copa Argentina . Con sus dos goles, encaminó la clasificación del Taladro y consolidó su gran presente: cinco goles en nueve partidos.

El joven delantero, de apenas 19 años, ya es una fija en el equipo que comanda Pedro Troglio y ayer, en el estadio de Temperley, volvió a convertir por duplicado, como lo había hecho ante en la victoria ante Newell’s . Y así, a fuerza de goles, se va ganando el cariño de los hinchas.

Análisis. Troglio, tras el triunfo de Banfield en Copa Argentina: "Era una obligación"

“La verdad que esto es un sueño, desde que llegué al club desee jugar en primera y hoy lo estoy cumpliendo. Por suerte tengo compañeros como Mauro (Méndez), Federico (Anselmo) y Bruno (Sepúlveda), que son referentes para mí y me ayudan un montón”, celebró el oriundo de 9 de Julio y formado en el predio de Luis Guillón.

Perrotta debutó el año pasado en la primera del Taladro , pero recién este año se afianzó dentro del plantel. Después de su debut en la derrota ante Tigre por la Copa Argentina y su estreno como titular en el 0-0 ante Defensa y Justicia, no volvió a jugar en 2025. Y recién este año logró consolidarse a partir de su doblete ante la Lepra. Después de eso, se afianzó como titular y ya lleva anotado cinco goles en el 2026.

perrota y mendez Tiziano Perrota y Mauro Méndez, la buena dupla de Banfield.

“Me está tocando cumplir un rol importante y eso es muy importante para mí, lo disfruto mucho, pero acá todos somos importantes, entre ellos Danilo y los defensores que hacen un esfuerzo enorme para mantener el arco en 0”, señaló.

Este delantero, que es una de las grandes apuestas de Troglio desde su llegada al club, es hoy uno de los puntos altos del equipo, ya que armó una interesante dupla de ataque con Mauro Méndez, y se perfila como un serio proyecto del club.

“El año pasado no me imaginaba este presente, fueron cosas que fui trabajando y Pedro y mis compañeros me han ayudado”, concluyó.