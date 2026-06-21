La versatilidad musical de la banda de Lomas de Zamora que busca triunfar en cruceros

El domingo 5 de julio se presentarán en CasaNegra Turdera con una "tarde de películas".

Con talentosos músicos de Lomas , la banda de música Ocean Groove Party se impone por su gran versatilidad a la hora de presentar sus shows. Nació en 2023 como tributo a la recordada cantante Amy Winehouse , pero hace un año decidieron dedicarse a las presentaciones temáticas y apuntan a trabajar en cruceros.

Con un repertorio de entre 200 a 300 canciones de una gran variedad de géneros musicales, la banda de Lomas brinda un espectáculo donde el público es protagonista porque nadie se resiste a cantar junto a ellos los clásicos de todos los tiempos.

Talento. La banda con músicos de Lomas que logra trasladar al público a los años '70

Leandro Andreani (bajista), Rubén Angerami (baterista) y German Petronio (guitarrista) son los que se juntaron en un principio para formar esta banda. Los tres con músicos destacados con gran experiencia en el ambiente, también se destacan como docentes y cuentan con proyectos musicales externos a Ocean Groove Party.

Pero, hace un año cuando decidieron crear una banda para cruceros también incorporaron a la vocalista musical Martina Zuk y recientemente se sumó la tecladista Melissa Brizuela. Ambas con preparación en la música. Melissa estudió en el Conservatorio Julián Aguirre de Banfield y Martina además de estudiar canto en la Universidad Nacional de las Artes es docente y violinista.

La banda de Lomas de Zamora que se destaca por su amplio repertorio

La voz de la banda, Martina Zuk contó que hace un año que se presentaron por primera vez en vivo: "Ensayamos mucho y nos presentamos en distintos lugares porque la idea apunta a enviar material a las agencias de cruceros. Por eso, todas las semanas nos juntamos para prepararnos para los shows hasta que nos salga trabajo afuera que es a lo que apuntamos".

Para tener una carpeta de temas musicales variados, la banda se está preparando muchísimo. "Ofrecemos una variedad de música con un repertorio de entre 200 a 300 canciones, por eso lo que hacemos muchas veces son shows temáticos: de películas, de soul, de rock, pero siempre desde los grandes clásicos internacionales ya que hacemos variedad de géneros como pop, temas de Queen, Creedence, Abba, Beatles y hasta de los Rolling Stone", contó la cantante de la banda.

Las presentaciones de Ocean Groove Party se convierten en una gran fiesta ya que además de tocar bien y sonar excelente, los cinco músicos en escena hacen coros y arengan al público lo que genera un plus imposible de ignorar a la hora de verlos tocar en vivo.

"Los cinco cantamos y eso suma mucho al show y la gente enseguida se prende con nosotros y esa devolución del público es muy linda porque realmente se los ve disfrutar del espectáculo", recalcó Zuk.

El futuro asegurado

Sobre a lo que apuntan, es una banda que desde el inicio lo tiene más que clase que es poder trabajar en las agencias de cruceros para llevar esta música a un público internacional.

Pero, por el momento siguen sumando presentaciones en distintos lugares y para quienes quieran verlos en vivo, lo podrán hacer el domingo 5 de julio a las 17 en CasaNegra que es un espacio gastronómico exclusivo ubicado en Reconquista 69, Turdera.

"En Casanegra nos volvemos a presentar, pero esta vez con un show dedicado a la música de películas, esos temas que nos quedan marcados para siempre y que son tan reconocidos", señaló la vocalista de la banda.

Para más información sobre la banda o para contrataciones entrar en @ocean.groove.arg