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15 de junio de 2026
Talento.

La banda con músicos de Lomas que logra trasladar al público a los años '70

El sonido de Creedence revive en Lomas de Zamora gracias a Twin Rivers, una banda de amigos que comparten la pasión por los '70.

Hace tres años que el grupo de amigos creó la banda que la rompe en Lomas y alrededores.&nbsp;

Hace tres años que el grupo de amigos creó la banda que la rompe en Lomas y alrededores. 

Con talento propio y la esencia de Creedence.

Con talento propio y la esencia de Creedence.

La posibilidad de trasladar al público a finales de los años '60 y principios de los '70 es a lo que logra la banda Twin Rivers cuando se presenta en algún escenario de Lomas o alrededores desplegando la mejor música del legendario grupo de rock Creedence. Sus integrantes son músicos y amigos de zona Sur.

Con un compromiso muy bien asumido, los cuatro integrantes de Twin Rivers tienen muy en claro lo que quieren generar en cada show y lo logran. Una base musical muy buena, un sonido único y los mejores temas de Creedence se unen para crear un ambiente musical natural que termina siendo una muy buena experiencia.

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Roncha Villasante toca el bajo y es el representante de la banda. "Hace tres años que conformamos el grupo musical y lo que más nos interesa desde que comenzamos con las presentaciones es reflejar el auténtico sonido de Creedence, con los arreglos e instrumentos", marcó.

La banda que quiere representar a Lomas en otros escenarios

Dos de los amigos que hoy integran la banda tributo a Creedence se conocen desde el colegio y la música los unió.

Luis Rodríguez es el cantante y guitarrista de la banda y uno de los más fanáticos de Creedence. Ramiro Marini, alias "Rama", toca la guitarra, Roncha el bajo y Fernando Gambino la batería.

"Nosotros somos de varios barrios, uno de Quilmes, otro de Turdera, de José Mármol y yo de la localidad de Domselaar", destacó Roncha, quien además reveló que Twins River nace gracias a la batería y el bajo "porque se conocen del colegio", luego se unió Ramiro con su guitarra que lo conocían de tocar en otras bandas y con Luis fueron parte de otro grupo, Los Gusanos.

Desde que juntos se comprometieron en brindar el mejor tributo a Creedence no pararon de tocar. "Generalmente nos presentamos por la zona Sur, pero también hicimos giras por 9 de Julio, Casares", contó el representante de la banda.

Para representar a Creedence hay que conocer mucho a la banda

Según contaron los músicos, no es nada fácil cantar y tocar los temas de una de las bandas que se convirtieron en leyenda y que hasta hoy sigue siendo recordada como uno de los mejores grupos musicales.

"Me parece que el amor a hacer esas canciones es una base importante para nosotros. Por eso, para nosotros incorporar a Luis que es el más grande del grupo y que tenía muy incorporada la música de Creedence por su enorme admiración. Eso ayudó a que el producto final sea a lo que apuntamos desde un principio", aseguró Roncha.

Twin Rivers se presenta en distintos escenarios y destacaron que los llaman de muchos eventos privados. Una de las últimas presentaciones la hicieron en el espacio gastronómico exclusivo ubicado en Turdera, en CasaNegra con un gran éxito y repercusión.

"Ramiro es vecino de Turdera por lo que fue a proponer el show y la en la primera presentación obtuvimos sold out, entonces hicimos una segunda presentación y también se llenó", destacó Roncha sobre uno de sus últimos shows.

También, desde la banda destacaron que fue una experiencia espectacular, ya que "es un lugar hermoso, distinto y al ser merienda show puede acercarse la familia que habitualmente no nos puede disfrutar en un show nocturno".

Para saber de sus próximas presentaciones, hay que seguir la cuenta de Instagram: @tributo.creedence

Mirá una de sus últimas presentaciones

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