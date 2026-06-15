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15 de junio de 2026
Memoria.

La última visita de Taty Almeida a Lomas: un homenaje en el potrero de Maradona, en Fiorito

La noticia de la muerte de Taty Almeida, histórica Madre de Plaza de Mayo conmovió a Lomas, que la recibió hace menos de dos meses.

Una vida de lucha y entrega tuvo hasta último momento Taty Almeida,﻿

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Taty Almeida en Fiorito: "No nos han vencido"

Taty llegó en su silla de ruedas, con sus 95 pirulos encima, pero siempre con una sonrisa cálida y un mensaje de esperanza para los jóvenes a quienes les dejaba el legado de seguir con la lucha de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, reafirmando el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.

“Todos estamos acá con la misma intención de seguir luchando y demostrarle a Milei y compañía, este gobierno negacionista que quiere borrar la memoria. No lo va a lograr. Mientras existan jóvenes como ustedes, porque se le está demostrando que la resistencia continúa. No nos han vencido”, dijo emocionada.

Y cerró: “En este partido de fútbol que realmente tiene una importancia muy emotiva y no interesa quién gane, lo que importa es demostrar y hacerle un homenaje al Diego, al único, al Diez y a los 30 mil detenidos desparecidos. Por eso, ante esta juventud tan fantástica, militante…ustedes son los que van a continuar. Les hemos pasado la posta. A pesar de los bastones y la silla de ruedas, las locas seguimos de pie”.

Ese día, dio el puntapié inicial del picado en el último potrero donde jugó Diego Maradona, un momento tierno, que quedó capturado.

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Crédito: Guido Piotrkowski.

Crédito: Guido Piotrkowski.

El mural de Taty Almeida en Fiorito

Lomas tenía una estrecha relación con Taty y un profundo respeto y admiración que se ve reflejado en un mural que el Municipio de Lomas inauguró en Fiorito en honor a ella y a su hijo Alejandro, hecho por @nnarteurbano.

En mayo de 2024, vino a verlo junto al intendente Federico Otermín y la ministra de Ambiente de la Provincia, Daniela Vilar.

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Taty Almeida, junto a Federico Otermín y Daniela Vilar.

Taty Almeida, junto a Federico Otermín y Daniela Vilar.

El velatorio, hasta el martes a las 12

La histórica referente de derechos humanos será velada este lunes en la sede del sindicato telefónico FOETRA (Hipólito Yrigoyen 3171), hasta las 24 y seguirá el martes 16 de 8 a 12 en esa misma sede gremial.

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