La última visita de Taty Almeida a Lomas: un homenaje en el potrero de Maradona, en Fiorito

Una vida de lucha y entrega tuvo hasta último momento Taty Almeida, la histórica referente de las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) que falleció este domingo a sus 95 años. Y así como nunca dejó de luchar por los desaparecidos en dictadura y su hijo Alejandro, es que el último 27 de abril llegó a Lomas de Zamora para participar de un homenaje en el potrero de Diego Maradona en Fiorito.

En el marco de las actividades por los 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, se realizó en Fiorito una jornada de “Fútbol por la Memoria”, que combinó deporte, homenaje y reflexión colectiva. La actividad tuvo lugar en el potrero del Club Estrella de Fiorito, el mismo donde dio sus primeros pasos Diego Armando Maradona, y reunió a vecinos, organizaciones y referentes de derechos humanos.

Taty llegó en su silla de ruedas, con sus 95 pirulos encima, pero siempre con una sonrisa cálida y un mensaje de esperanza para los jóvenes a quienes les dejaba el legado de seguir con la lucha de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, reafirmando el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.

“Todos estamos acá con la misma intención de seguir luchando y demostrarle a Milei y compañía, este gobierno negacionista que quiere borrar la memoria. No lo va a lograr. Mientras existan jóvenes como ustedes, porque se le está demostrando que la resistencia continúa. No nos han vencido”, dijo emocionada.

Y cerró: “En este partido de fútbol que realmente tiene una importancia muy emotiva y no interesa quién gane, lo que importa es demostrar y hacerle un homenaje al Diego, al único, al Diez y a los 30 mil detenidos desparecidos. Por eso, ante esta juventud tan fantástica, militante…ustedes son los que van a continuar. Les hemos pasado la posta. A pesar de los bastones y la silla de ruedas, las locas seguimos de pie”.

Ese día, dio el puntapié inicial del picado en el último potrero donde jugó Diego Maradona, un momento tierno, que quedó capturado.

image Crédito: Guido Piotrkowski.

El mural de Taty Almeida en Fiorito

Lomas tenía una estrecha relación con Taty y un profundo respeto y admiración que se ve reflejado en un mural que el Municipio de Lomas inauguró en Fiorito en honor a ella y a su hijo Alejandro, hecho por @nnarteurbano.

En mayo de 2024, vino a verlo junto al intendente Federico Otermín y la ministra de Ambiente de la Provincia, Daniela Vilar.

image Taty Almeida, junto a Federico Otermín y Daniela Vilar.

El velatorio, hasta el martes a las 12

La histórica referente de derechos humanos será velada este lunes en la sede del sindicato telefónico FOETRA (Hipólito Yrigoyen 3171), hasta las 24 y seguirá el martes 16 de 8 a 12 en esa misma sede gremial.