Día del padre: el vecino de Lomas de Zamora que transformó el dolor en lucha colectiva

El vecino de Lomas de Zamora es un luchador por los derechos de los electrodependientes.

El Día del Padre es una jornada de festejo y también puede estar atravesada por la ausencia. Mauro Stefanizzi es papá de Joaquín , un niño e lectrodependiente que falleció pero cuya historia sigue marcando el rumbo de su vida. Lejos de abandonar la lucha que comenzó cuando supo que su hijo tenía una discapacidad , el vecino de Lomas de Zamora transformó el dolor en compromiso y la experiencia propia en una herramienta para ayudar a otras familias electrodependientes a que tengan una mejor calidad de vida.

"Transformar la experiencia familiar en una causa que terminó beneficiando a miles de familias fue reparador y amortiguó un poco todo el dolor y todos esos microduelos que uno va haciendo cuando te enterás que tenés un hijo con una discapacidad que posiblemente no vaya a hablar, no vaya a decir tu nombre ni vaya a caminar. Además de sanadora, nos fortaleció como familia y pudimos crear la Asociación de Electrodependientes que nos permitió juntarnos, encontrarnos, compartir experiencias similares y no sentirnos tan solos", destacó Mauro, que es presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes .

Joaquín nació con 700 gramos, estuvo un año internado y tuvo graves secuelas. Su corazón y pulmones solo podían funcionar con un respirador artificial permanente. Frente a los cortes de luz que complicaban la internación domiciliaria, Mauro y su pareja Maira Helman estuvieron al frente de la lucha para que se reconocieran los derechos de los niños que dependen de energía eléctrica para sobrevivir y junto a la Asociación lograron una ley en 2017 que garantiza el servicio gratuito.

El fallecimiento de Joaquín (también conocido como "Joaco") en 2020 generó mucho dolor tanto en la familia como en toda la comunidad que conocía su historia. "Para salir adelante transformamos el dolor en algo positivo y trabajar con la asociación por las personas electrodependientes es una manera de mantener el legado de Joaquín. Hoy seguimos luchando en un contexto que es muy complejo y requiere redoblar esfuerzos y pensar distintas estrategias", señaló Stefanizzi.

El trabajo en Lomas de Zamora para construir una sociedad más inclusiva

Impulsada por el Municipio, en Lomas de Zamora se creó la Agencia de Personas con Discapacidad para fortalecer las políticas públicas en materia de atención, acompañamiento e inclusión de los vecinos.

"Ahora tengo el desafío y la oportunidad de trabajar por todos los colectivos de discapacidad y por todas las patologías. También tenemos más herramientas para ayudar a familias electrodependientes y eso también es sanador y una forma de encontrarle sentido al dolor que atravesamos", indicó Mauro, que es director ejecutivo de la Agencia.

El lomense también es autor de 4 libros: "Conectados a la vida", "Acompañamiento en la discapacidad", "Joaco nos conecta" y "Conectados por siempre". En los textos habla sobre su experiencia personal, analiza cuestiones ligadas al ámbito de la salud y brinda herramientas para profesionales como acompañantes terapéuticos, enfermeros y prestadores.