El desafío que impulsa Lomas de Zamora para construir una sociedad más empática e inclusiva

Mauro Stefanizzi es el director ejecutivo de la Agencia de Personas con Discapacidad del Municipio﻿ de Lomas de Zamora.

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down , que se conmemora cada 21 de marzo, el Municipio de Lomas de Zamora reafirmó su compromiso con la inclusión y la promoción de derechos de las personas con discapacidad mediante políticas públicas y acciones concretas con el objetivo de lograr una comunidad equitativa y empática.

Mauro Stefanizzi , director ejecutivo de la Agencia de Personas con Discapacidad del Municipio , dialogó con el Diario La Unión y explicó que el objetivo principal del área es “promover la inclusión desde una mirada transversal y holística”.

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En ese sentido, contó que cuentan con áreas específicas como la oficina de inclusión laboral , donde las personas con discapacidad pueden realizar prácticas y capacitaciones, y también con propuestas de deportes inclusivos no competitivos que fomentan la sociabilización y el bienestar físico.

La Agencia de Personas con Discapacidad del Municipio de Lomas de Zamora se inauguró en enero de este año.

“Además, trabajamos fuertemente para eliminar barreras y garantizar derechos, fomentando oportunidades reales de participación en todos los ámbitos de la vida comunitaria”, remarcó Stefanizzi.

4151ba3a-02af-4046-9373-2e49c35bf634 La inclusión de personas con discapacidad es un tema que está en agenda en Lomas de Zamora.

Trabajamos fuertemente para eliminar barreras y garantizar derechos, fomentando oportunidades reales de participación en todos los ámbitos de la vida comunitaria Trabajamos fuertemente para eliminar barreras y garantizar derechos, fomentando oportunidades reales de participación en todos los ámbitos de la vida comunitaria

Al referirse a los principales desafíos, el funcionario señaló que las personas con discapacidad aún enfrentan dificultades en el acceso a la educación y al empleo en igualdad de condiciones, así como también la falta de sensibilización y de espacios de participación social.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer las redes de apoyo familiares y comunitarias, acompañar los procesos de salud, educación y trabajo, y avanzar en la construcción de autonomía con los apoyos necesarios. “Trabajamos para identificar cada reto y diseñar respuestas concretas, con la participación de las propias personas y sus familias”, sostuvo.

Para finalizar, Stefanizzi destacó iniciativas recientes que se llevaron a cabo como la creación de la Comisión de Diagnósticos Diferenciados, la implementación de un servicio especializado para personas con Síndrome de Down y los operativos territoriales que buscan acercar derechos y servicios a la comunidad. “Queremos involucrar a toda la sociedad en la construcción de una Lomas más cerca e inclusiva”, concluyó.