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21 de marzo de 2026
Derechos.

El desafío que impulsa Lomas de Zamora para construir una sociedad más empática e inclusiva

En el Día Mundial del Síndrome de Down, desde el Municipio de Lomas de Zamora destacan la necesidad de generar inclusión real en todos los ámbitos.

Diario La Unión | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
Mauro Stefanizzi es el director ejecutivo de la Agencia de Personas con Discapacidad del Municipio﻿ de Lomas de Zamora.

Mauro Stefanizzi es el director ejecutivo de la Agencia de Personas con Discapacidad del Municipio﻿ de Lomas de Zamora.

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo, el Municipio de Lomas de Zamora reafirmó su compromiso con la inclusión y la promoción de derechos de las personas con discapacidad mediante políticas públicas y acciones concretas con el objetivo de lograr una comunidad equitativa y empática.

Mauro Stefanizzi, director ejecutivo de la Agencia de Personas con Discapacidad del Municipio, dialogó con el Diario La Unión y explicó que el objetivo principal del área es “promover la inclusión desde una mirada transversal y holística”.

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La Agencia de Personas con Discapacidad del Municipio de Lomas de Zamora se inauguró en enero de este año.

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Una labor diaria en busca de la igualdad en Lomas de Zamora

En ese sentido, contó que cuentan con áreas específicas como la oficina de inclusión laboral, donde las personas con discapacidad pueden realizar prácticas y capacitaciones, y también con propuestas de deportes inclusivos no competitivos que fomentan la sociabilización y el bienestar físico.

“Además, trabajamos fuertemente para eliminar barreras y garantizar derechos, fomentando oportunidades reales de participación en todos los ámbitos de la vida comunitaria”, remarcó Stefanizzi.

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La inclusión de personas con discapacidad es un tema que está en agenda en Lomas de Zamora.

La inclusión de personas con discapacidad es un tema que está en agenda en Lomas de Zamora.

Trabajamos fuertemente para eliminar barreras y garantizar derechos, fomentando oportunidades reales de participación en todos los ámbitos de la vida comunitaria Trabajamos fuertemente para eliminar barreras y garantizar derechos, fomentando oportunidades reales de participación en todos los ámbitos de la vida comunitaria

Al referirse a los principales desafíos, el funcionario señaló que las personas con discapacidad aún enfrentan dificultades en el acceso a la educación y al empleo en igualdad de condiciones, así como también la falta de sensibilización y de espacios de participación social.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer las redes de apoyo familiares y comunitarias, acompañar los procesos de salud, educación y trabajo, y avanzar en la construcción de autonomía con los apoyos necesarios. “Trabajamos para identificar cada reto y diseñar respuestas concretas, con la participación de las propias personas y sus familias”, sostuvo.

Para finalizar, Stefanizzi destacó iniciativas recientes que se llevaron a cabo como la creación de la Comisión de Diagnósticos Diferenciados, la implementación de un servicio especializado para personas con Síndrome de Down y los operativos territoriales que buscan acercar derechos y servicios a la comunidad. “Queremos involucrar a toda la sociedad en la construcción de una Lomas más cerca e inclusiva”, concluyó.

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Stefanizzi es, además, el presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes.

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