viernes 23 de enero de 2026
Escribinos
23 de enero de 2026
Nueva área.

Crearon una Agencia de Discapacidad en Lomas para fortalecer la inclusión

El objetivo del Municipio es profundizar las políticas públicas en materia de atención y acompañamiento a los vecinos.

La nueva Agencia de Discapacidad de Lomas seguirá promoviendo la inclusión de la comunidad.

La nueva Agencia de Discapacidad de Lomas seguirá promoviendo la inclusión de la comunidad.

En Lomas de Zamora se creó una Agencia de Discapacidad impulsada por el Municipio para fortalecer las políticas públicas en materia de atención, acompañamiento e inclusión de los vecinos.

"Mientras el Gobierno Nacional disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad, en Lomas vamos a seguir trabajando con compromiso y responsabilidad para eliminar barreras, profundizar políticas públicas inclusivas, garantizar y ampliar derechos. Además de abordar la discapacidad en el diagnóstico y diferentes cuestiones de salud, lo que queremos es profundizar tanto la inclusión laboral como educativa de los vecinos y vecinas", destacó Mauro Stefanizzi, director ejecutivo de la nueva Agencia de Discapacidad.

Lee además
El objetivo fue asegurar la continuidad de los certificados y el acceso a derechos.
Acompañamiento

Garantizan el acceso al Certificado Único de Discapacidad en Lomas
En pleno proceso.
OPORTUNIDAD

Personas con discapacidad aprenden oficios en una cooperativa en Llavallol
discapacidad lomas3
Este a&ntilde;o continuar&aacute;n las actividades deportivas, culturales y recreativas.

Este año continuarán las actividades deportivas, culturales y recreativas.

El área se encargará de la coordinación de los diferentes espacios que funcionan en Lomas como el Servio Especializado para niños con TEA, el Taller Protegido de Producción y los Centros de Día. "Todos esos dispositivos seguirán en funcionamiento con el desafío de potenciar la articulación con las distintas áreas, abrirlos a la comunidad y dar respuestas más allá de una rehabilitación. Vamos a trabajar escuchando a cada familia, a cada organización y a cada persona con discapacidad para cuidar lo conquistado y fortalecer el rol del Estado", remarcó Stefanizzi.

El Municipio tiene una Oficina de Inclusión Laboral donde las personas con discapacidad hacen diferentes tareas administrativas. Uno de los objetivos para este año es articular con la plataforma Empleo Lomas y con empresas locales para que pueden incorporarse al mundo laboral y lograr una plena inclusión. También continuarán las actividades deportivas, culturales y recreativas.

La nueva Agencia de Discapacidad de Lomas reemplaza al Imdipam y también se creó una Agencia Municipal de Personas Mayores en el marco de una reorganización que busca generar una atención más directa y con mayor capacidad de respuesta hacia las comunidades.

Mejoran la atención para tramitar el Certificado Único de Discapacidad

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) brinda acceso a derechos como la salud, transporte y asignaciones familiares. Para mejorar la atención y dar más comodidades a los vecinos que van a hacer el trámite, el Municipio reformó y amplió el salón que está en la sede de la Avenida Frías 1115.

"Es fundamental que los familias tengan un lugar cómodo y accesible para hacer un trámite que tiene mucha demanda y está atravesando un contexto de quinta de pensiones y suspensión de pagos por parte del Gobierno Nacional. También queremos descentralizar el trabajo de las las juntas evaluadoras para que recorran los barrios y vayan a los domicilios para darle más facilidades a los vecinos que viven lejos del Parque de Lomas", señaló Stefanizzi.

Temas
Seguí leyendo

Garantizan el acceso al Certificado Único de Discapacidad en Lomas

Personas con discapacidad aprenden oficios en una cooperativa en Llavallol

Lomas: más vecinos con discapacidad pueden viajar gratis en transporte público

Finde de Lomas: un tributo a Soda Stereo y toda la movida local

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Hace 76 años nacía Luis Alberto Spinetta: el recuerdo de un productor de Lomas.
Efeméride.

Hace 76 años nacía Luis Alberto Spinetta: el recuerdo de un productor lomense

Las más leídas

Te Puede Interesar

Bruno Sepúlveda se lamentó por la expulsión de Santiago Esquivel en el empate entre Banfield y Huracán. 
Banfield 1 - 1 Huracán.

Sepúlveda, tras el empate: "La expulsión se podría haber evitado"