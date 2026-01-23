Crearon una Agencia de Discapacidad en Lomas para fortalecer la inclusión

En Lomas de Zamora se creó una Agencia de Discapacidad impulsada por el Municipio para fortalecer las políticas públicas en materia de atención , acompañamiento e inclusión de los vecinos.

"Mientras el Gobierno Nacional disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad , en Lomas vamos a seguir trabajando con compromiso y responsabilidad para eliminar barreras, profundizar políticas públicas inclusivas, garantizar y ampliar derechos . Además de abordar la discapacidad en el diagnóstico y diferentes cuestiones de salud , lo que queremos es profundizar tanto la inclusión laboral como educativa de los vecinos y vecinas", destacó Mauro Stefanizzi, director ejecutivo de la nueva Agencia de Discapacidad.

El área se encargará de la coordinación de los diferentes espacios que funcionan en Lomas como el Servio Especializado para niños con TEA , el Taller Protegido de Producción y los Centros de Día . "Todos esos dispositivos seguirán en funcionamiento con el desafío de potenciar la articulación con las distintas áreas, abrirlos a la comunidad y dar respuestas más allá de una rehabilitación. Vamos a trabajar escuchando a cada familia, a cada organización y a cada persona con discapacidad para cuidar lo conquistado y fortalecer el rol del Estado ", remarcó Stefanizzi.

El Municipio tiene una Oficina de Inclusión Laboral donde las personas con discapacidad hacen diferentes tareas administrativas. Uno de los objetivos para este año es articular con la plataforma Empleo Lomas y con empresas locales para que pueden incorporarse al mundo laboral y lograr una plena inclusión. También continuarán las actividades deportivas, culturales y recreativas.

La nueva Agencia de Discapacidad de Lomas reemplaza al Imdipam y también se creó una Agencia Municipal de Personas Mayores en el marco de una reorganización que busca generar una atención más directa y con mayor capacidad de respuesta hacia las comunidades.

Mejoran la atención para tramitar el Certificado Único de Discapacidad

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) brinda acceso a derechos como la salud, transporte y asignaciones familiares. Para mejorar la atención y dar más comodidades a los vecinos que van a hacer el trámite, el Municipio reformó y amplió el salón que está en la sede de la Avenida Frías 1115.

"Es fundamental que los familias tengan un lugar cómodo y accesible para hacer un trámite que tiene mucha demanda y está atravesando un contexto de quinta de pensiones y suspensión de pagos por parte del Gobierno Nacional. También queremos descentralizar el trabajo de las las juntas evaluadoras para que recorran los barrios y vayan a los domicilios para darle más facilidades a los vecinos que viven lejos del Parque de Lomas", señaló Stefanizzi.