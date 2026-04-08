Lomas: mejoran la atención y el acceso a derechos para personas con discapacidad

Desde la Agencia de Personas con Discapacidad del Municipio están mejorando la atención de los vecinos con nuevas oficinas y operativos en los distintos barrios de Lomas de Zamora .

Esta semana inauguraron nuevos Puntos Inclusivos con el objetivo de acercar los servicios del área a diferentes localidades. "Los vecinos van a encontrar nuestras oficinas en los Centros de Gestión del Municipio (CGM) para hacer trámites , recibir asesoramiento sobre nuestros servicios especializados y acceder a derechos fundamentales para su calidad de vida. Creemos en una comunidad donde todas las personas tengan las mismas oportunidades, por eso impulsamos políticas que promueven la inclusión plena, eliminan barreras y fortalecen la participación social", indicaron desde la Agencia.

Los Puntos Inclusivos funcionan los lunes, de 8 a 14, en el CGM Lamadrid (Newton 4171) ; martes, de 8 a 14, en el CGM Turdera (Av. Hipólito Yrigoyen 11.537) ; miércoles, de 8 a 14, en CGM San José (Eva Perón 2940) ; jueves, de 8.30 a 14.30, en CGM Albertina (Bayona 70) ; y viernes, de 8 a 14, en el CGM Fiorito (Campana 300) .

En cada uno de estos lugares asesorarán a la comunidad sobre el trámite del Certificado Único de Discapacidad (CUD), pensiones no contributivas , acompañamiento legal y social, servicio para niños con TEA , atención a pacientes electrodependientes y las propuestas que se desarrollan en el Taller Protegido de Producción , los Centros de Día y el Centro de Rehabilitación Visual .

Durante las últimas semanas organizaron jornadas en los CGM de Temperley y Lamadrid para entregar Pases Libres Multimodales, que son las credenciales para viajar gratis en transporte público. "A la importancia de acceder a este derecho, sumamos la posibilidad de hacerlo en espacios de cercanía, evitando traslados largos y facilitando el acceso para quienes no pueden acercarse a la Agencia de Discapacidad en el Parque de Lomas", informaron desde el área cuya sede central está en Frías 1115 y atiende de lunes a viernes, de 8.30 a 15.30.

Derechos y beneficios del Certificado Único de Discapacidad

Este viernes, a las 8.30, en la sede de Frías 1115 darán una charla informativa sobre los derechos del Certificado Único de Discapacidad (CUD). El encuentro está destinado a quienes ya tienen el CUD, un documento que brinda acceso a transporte público gratuito, asignaciones familiares, cobertura de salud, medicamentos y exención de patente, entre otros beneficios.

Las personas que necesiten tramitar el certificado por primera vez o hacer una actualización pueden sacar un turno desde la web del Municipio. A fines del año pasado se creó la Agencia de Discapacidad de Lomas para fortalecer las políticas públicas en materia de atención, acompañamiento e inclusión de los vecinos.