miércoles 08 de abril de 2026
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8 de abril de 2026
Inclusión.

Lomas: mejoran la atención y el acceso a derechos para personas con discapacidad

El Municipio tiene nuevas oficinas en los barrios y realiza operativos para dar más comodidades a los vecinos y evitar traslados.

Lomas tiene una nueva Agencia de Discapacidad para fortalecer la inclusión.

Lomas tiene una nueva Agencia de Discapacidad para fortalecer la inclusión.

Esta semana inauguraron nuevos Puntos Inclusivos con el objetivo de acercar los servicios del área a diferentes localidades. "Los vecinos van a encontrar nuestras oficinas en los Centros de Gestión del Municipio (CGM) para hacer trámites, recibir asesoramiento sobre nuestros servicios especializados y acceder a derechos fundamentales para su calidad de vida. Creemos en una comunidad donde todas las personas tengan las mismas oportunidades, por eso impulsamos políticas que promueven la inclusión plena, eliminan barreras y fortalecen la participación social", indicaron desde la Agencia.

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Los Puntos Inclusivos funcionan los lunes, de 8 a 14, en el CGM Lamadrid (Newton 4171); martes, de 8 a 14, en el CGM Turdera (Av. Hipólito Yrigoyen 11.537); miércoles, de 8 a 14, en CGM San José (Eva Perón 2940); jueves, de 8.30 a 14.30, en CGM Albertina (Bayona 70); y viernes, de 8 a 14, en el CGM Fiorito (Campana 300).

En cada uno de estos lugares asesorarán a la comunidad sobre el trámite del Certificado Único de Discapacidad (CUD), pensiones no contributivas, acompañamiento legal y social, servicio para niños con TEA, atención a pacientes electrodependientes y las propuestas que se desarrollan en el Taller Protegido de Producción, los Centros de Día y el Centro de Rehabilitación Visual.

Durante las últimas semanas organizaron jornadas en los CGM de Temperley y Lamadrid para entregar Pases Libres Multimodales, que son las credenciales para viajar gratis en transporte público. "A la importancia de acceder a este derecho, sumamos la posibilidad de hacerlo en espacios de cercanía, evitando traslados largos y facilitando el acceso para quienes no pueden acercarse a la Agencia de Discapacidad en el Parque de Lomas", informaron desde el área cuya sede central está en Frías 1115 y atiende de lunes a viernes, de 8.30 a 15.30.

Derechos y beneficios del Certificado Único de Discapacidad

Este viernes, a las 8.30, en la sede de Frías 1115 darán una charla informativa sobre los derechos del Certificado Único de Discapacidad (CUD). El encuentro está destinado a quienes ya tienen el CUD, un documento que brinda acceso a transporte público gratuito, asignaciones familiares, cobertura de salud, medicamentos y exención de patente, entre otros beneficios.

Las personas que necesiten tramitar el certificado por primera vez o hacer una actualización pueden sacar un turno desde la web del Municipio. A fines del año pasado se creó la Agencia de Discapacidad de Lomas para fortalecer las políticas públicas en materia de atención, acompañamiento e inclusión de los vecinos.

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