Nuevas comodidades en Lomas de Zamora para acceder al Certificado de Discapacidad

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) brinda acceso a derechos como la salud , transporte y asignaciones familiares . Para mejorar la atención y dar más comodidades a los vecinos de Lomas de Zamora que van a hacer el trámite, el Municipio amplió el salón que está en la sede de la Avenida Frías 1115 .

En el lugar se hicieron trabajos y reformas para tener una mayor capacidad en la sala de espera y espacios más cómodos, seguros y adecuados para las personas con discapacidad y sus acompañantes. Una Junta Evaluadora de profesionales se encarga de atender a niños y adultos para luego gestionar el certificado.

"Es fundamental que los familias tengan un lugar cómodo y accesible para hacer un trámite que tiene mucha demanda y está atravesando un contexto de quinta de pensiones y suspensión de pagos por parte del Gobierno Nacional . También queremos descentralizar el trabajo de las las juntas evaluadoras para que recorran los barrios y vayan a los domicilios para darle más facilidades a los vecinos que viven lejos del Parque de Lomas ", señaló el director ejecutivo de la nueva Agencia de Discapacidad de Lomas, Mauro Stefanizzi.

El CUD es un documento público de validez nacional que acredita la discapacidad de una persona y se otorga luego de una evaluación presencial realizada por la Junta Evaluadora. Este certificado brinda acceso a a varios beneficios como transporte público gratuito, asignaciones familiares, cobertura de salud, medicamentos y exención de patente, entre otros.

El año pasado se emitieron 7.225 Certificados de Discapacidad en Lomas, que además tiene un sistema de turnos online en la web del Municipio para los vecinos que necesitan tramitarlo por primera vez o hacer una actualización.

Crearon una Agencia de Discapacidad en Lomas

Las personas con discapacidad están sufriendo un ajuste brutal por parte de un Gobierno Nacional que recorta pensiones y prestaciones de salud. En contraposición, desde el Municipio siguen generando iniciativas para mejorar su calidad de vida.

A fines del año pasado se creó la Agencia de Discapacidad de Lomas para fortalecer las políticas públicas en materia de atención, acompañamiento e inclusión de los vecinos. "Mientras el Gobierno Nacional disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad, en Lomas vamos a seguir trabajando con compromiso y responsabilidad para eliminar barreras, profundizar políticas públicas inclusivas, garantizar y ampliar derechos. Además de abordar la discapacidad en el diagnóstico y diferentes cuestiones de salud, lo que queremos es profundizar tanto la inclusión laboral como educativa de los vecinos y vecinas", destacó Mauro Stefanizzi, director ejecutivo de la nueva Agencia de Discapacidad.

El área se encargará de la coordinación de los diferentes espacios que funcionan en Lomas como el Servio Especializado para niños con TEA, el Taller Protegido de Producción y los Centros de Día. Otro de los objetivos es seguir promoviendo el acceso al mundo laboral y el desarrollo de diferentes actividades deportivas, culturales y recreativas.