Cómo será el Polideportivo La Maquinita que construyen en Gerli

Lanús avanza con las obras del nuevo polideportivo en Gerli.

El Polideportivo La Maquinita avanza en Gerli con trabajos de limpieza y nivelación del terreno, luego de la demolición de estructuras de viviendas abandonadas durante más de una década. El predio está ubicado entre Héctor Guidi, Blanco Encalada, General Madariaga y la avenida Raúl Alfonsín, en Lanús.

Qué tendrá el nuevo espacio deportivo Lanús Gobierno lleva adelante la construcción del nuevo espacio en un predio del barrio La Maquinita. Según se informó, el proyecto busca incorporar infraestructura deportiva, urbana y recreativa para los vecinos de la zona.

Entre las obras previstas se encuentran:

Canchas multideportes, de fútbol cinco y de beach vóley, con cerramientos y demarcaciones.

Veredas, senderos, solados y rampas.

Puesta en valor de la Unidad Barrial Participativa (UBP).

Nuevo equipamiento urbano, lúdico y deportivo.

Luminarias.

Incorporación de árboles, arbustos y césped.

Sistema de riego.

View this post on Instagram Los trabajos actuales se concentran en acondicionar el terreno. Previamente fueron demolidas las estructuras correspondientes a viviendas que permanecían abandonadas desde hacía más de 10 años y cuya infraestructura no podía ser utilizada.

La intervención forma parte del plan de obras impulsado por el gobierno municipal de Lanús para sumar espacios públicos de calidad. En paralelo, la gestión del intendente Julián Álvarez mantiene su reclamo al Gobierno Nacional por la reactivación del Plan de Viviendas destinado al barrio.

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