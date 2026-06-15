Parte del legado musical de Ramona Galarza está en Lomas de Zamora

Ramona Galarza, una de las voces más emblemáticas del chamamé.

Fue una de las voces más emblemáticas del chamamé y la música litoraleña, reconocida popularmente como "La novia del Paraná". Todos la conocían como Ramona Galarza, pero su nombre real era Ramona Modesta Onetto Galarza. Nació un día como hoy de 1940 en la ciudad de Corrientes, y hoy parte de su legado está en Lomas de Zamora.

Rosa Antonia Galarza es la hija del primo hermano de Ramona, llamado Cecilio Galarza. Ella llegó a Lomas a los 11 años, no la conoció personalmente: eran muchos Galarza “repartidos por Corrientes”. Pero recuerda que su papá le hablaba de ella. “Escuchábamos en la radio con mi papá. Él decía: ‘Hay una prima, Ramona Galarza, que canta. Y canta muy bien’", recuerda.

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La hija de Rosa, Evangelina Galeazzi, también habla con orgullo de Ramona. “Para mí era un orgullo saber que Ramona era de mi familia. Que te reconozcan por ser prima lejana de la Novia del Paraná. Yo amaba ir a Corrientes de chica. Ituzaingó, la represa de Yacyretá. Mi abuelo Galarza era de los Ponchos Colorados. Mi abuela Juliana Montiel también tiene que ver con el chamamé”, remarca.

El legado musical está en manos de su hijo, Ian Mercuri, que comenzó a tocar la guitarra a los 3 años y hoy, con 12, la rompe. Su artista favorito es Milo J, quien justamente sacó una versión de "Río Manso", un tema de Ramona.

“Primeramente me parece un lindo tema. La letra es muy simbólica. No es feliz, es emotiva. Me parece muy lindo que sea un legado que estaba apagado y volver a aprenderlo es importante”, reconoce Ian.

image Ian toca folfklore y admira a Milo J.

Y su mamá sumó: “Que chicos de su edad traigan de vuelta el folklore, el chamamé es lindo, para que conozcan las letras de su terruño. Me da nostalgia de Ramona”.

El 20 de junio, Ian tocará "Kilómetro 11", una canción de Soledad, en el Instituto Nuestra Señora del Carmen de Villa Hipódromo: “Me gusta realmente el chamamé. Me encantan las canciones de antes, del litoral argentino”.



