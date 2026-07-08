Mató a puñaladas a un recolector de basura en Parque Barón y está prófugo hace un año

Alejandro Ricardo Márquez , el hombre acusado de apuñalar y matar a Ignacio Cabrera , el recolector de basura atacado por la espalda en Parque Barón , sigue prófugo a pesar de haber sido reconocido como el autor del crimen ocurrido el 10 de julio del 2025.

La víctima tenía 35 años y trabajaba como recolector de residuos para la empresa Covelia. Fue herido de muerte mientras hacía su recorrido habitual. Murió 12 días después, el 22 de julio , a causa de las graves lesiones.

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Márquez está imputado por el homicidio y tiene pedido de detención activo, pero los investigadores nunca pudieron dar con su paradero. En un principio, la propia familia de Ignacio había denunciado que el acusado seguía moviéndose por el barrio, y que incluso los había amenazado, pero aun así no fue arrestado .

Según la investigación, la víctima conocía al agresor: ambos tuvieron un conflicto que terminó a golpes de puño y quedó filmado en un video al que tuvo acceso La Unión .

La pelea que habría motivado la venganza del presunto autor del crimen de Ignacio Cabrera, el recolector de basura apuñalado en Parque Barón. pic.twitter.com/R1i6wRQ3WB — Diario La Unión (@LaUnionDiario) July 25, 2025

El crimen de ignacio Cabrera

Según la investigación, Ignacio Cabrera se encontraba trabajando el 10 de julio en la intersección de las calles Madrid y Meléndez Valdez. En ese contexto, fue interceptado por Márquez, quien lo habría saludado antes de atacarlo por la espalda con un arma blanca.

Tras la agresión, el atacante se dio a la fuga, mientras que la víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud con graves heridas en órganos vitales. Doce días después, falleció.

El expediente, que inicialmente fue caratulado como “homicidio en grado de tentativa”, fue recaratulado como homicidio tras confirmarse el deceso de Cabrera. La causa es investigada por la UFI 1 de Lomas de Zamora.