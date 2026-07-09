Franco Tisera, sobre su llegada a Los Andes: "Feliz de llegar a un club grande que siempre quiere pelear"

Franco Tisera se convirtió oficialmente en el nuevo delantero de Los Andes para afrontar la segunda parte del campeonato. El atacante logró destrabar su salida de San Telmo y ya se encuentra bajo las órdenes del director técnico Leonardo Lemos.

Con la mente puesta en los objetivos del grupo, el futbolista expresó su profunda alegría por sumarse a una institución con tanta historia en el fútbol argentino.

En sus primeras declaraciones como jugador del Milrayitas, Tisera repasó cómo se dio su llegada, detalló sus características en el campo de juego, respaldó a sus compañeros y analizó el próximo compromiso ante Ciudad de Bolívar.

El delantero revivió el minuto a minuto de las negociaciones y puso en valor la predisposición de la dirigencia de su club anterior para otorgarle la libertad de acción.

Cómo surgió la posibilidad de llegar a Los Andes

"La verdad que surgió gracias a Dios, en este mercado de mitad de año, salió la posibilidad de venir a Los Andes. Obvio me gustó la propuesta, me gustó el club, así que, nada, feliz de que se haya dado", inició el atacante en diálogo con Fútbol en Milrayitas.

Al ser consultado sobre el rol del mánager, aclaró: "Por ahí a 'Nacho' (Ignacio Ruano) no lo conocía, no lo tuve yo como mánager, él estuvo el año que yo ya no estaba, pero por ahí sí lo que facilitó fue mi salida de San Telmo, eso sirvió, fue buenísimo, conocer ahí a los dirigentes, al Presidente, para que me pudieran dejar salir que es muy importante".

Respecto a su mirada externa sobre la institución, Tisera no escatimó en elogios: "Lo he enfrentado varias veces a Los Andes. Por lo que se ve de afuera es un club grande que siempre está bien, que siempre quiere pelear, que se ve que está ordenado, que por algo está en esta categoría y se mantiene bien. Te vuelvo a repetir, contento de estar en este club".

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Ritmo físico y una adaptación veloz para el nuevo refuerzo de Los Andes

Una de las mejores noticias para el cuerpo técnico es que el futbolista viene con rodaje y no necesitará un tiempo prolongado de puesta a punto física. A propósito, Tisera confesó: "El tema físico me siento bien. Sí, venía jugando, alternando, jugando partidos completos o no, entrando, entonces más o menos me mantengo en competencia".

A su vez, sostuvo: "Es llegar, es tratar de adaptarse rápido. Antes sí a mitad de año se hacía una mini pretemporada, ahora ya no. Es llegar y tratar de ponerse a las órdenes del entrenador y acomodarse con los compañeros, entenderse. Dios quiera podamos hacerlo lo más rápido posible para poder aportarle al equipo lo que tiene uno".

Y se refirió al entrenador Leonardo Lemos: "no lo tuve, sí lo he enfrentado en varios equipos, pero como entrenador nunca lo tuve. He hablado con él, pero más que nada cuando llegás, cómo estaba, cómo me sentía. Por ahí en lo futbolístico no hemos hablado mucho, recién llego. Yo creo que con el correr de los días, de la semana, me va a ir diciendo qué es lo que pretende de mí y lo que pretende del equipo".

La características de Franco Tisera, el primer refuerzo de Los Andes

Al analizar sus características, Franco Tisera explicó por qué no se lo debe encasillar únicamente como un delantero de área tradicional y detalló cómo le gusta asociarse en los metros finales. También se tomó un momento para respaldar a los encargados de ejecutar los penales en el plantel.

"Hablar de uno no es fácil. Si bien me toca a veces jugar de 9, pero también lo puedo hacer con otro punta. En mis inicios por ahí más joven siempre me manejé atrás del punta como un acompañante del delantero, lo puedo hacer de las dos maneras. Jugar con otro delantero también me gusta mucho y si me toca de centrodelantero también trato de aportar lo que me pide el entrenador. Por ahí no tener tantos goles es por eso mismo, por ahí siempre me ha tocado acompañar al centrodelantero", argumentó.

A la hora de definir sus virtudes, agregó: "Me ha tocado marcar de diferentes formas, por ahí la virtud es asociarme con el juego, con mis compañeros, generar situaciones y tratar de llegar de frente al arco para poder rematar o finalizar". Sobre los remates errados desde los doce pasos en los últimos partidos, trajo total tranquilidad y experiencia: "He visto que por ahí le ha tocado errar, y bueno, son momentos. Me ha tocado patear, me ha tocado hacer, me ha tocado errar.

"Son cuestiones que a veces decidís patear a un lado, el arquero te adivina y no toca entrar, pero en otro momento entra también. Son rachas, ya va a empezar a entrar desde el punto del penal y va a ser bueno para todos para seguir sumando", finalizó.