Cayó una banda narco que operaba en Lomas: 30 detenidos y 13 búnkeres derrumbados

Hubo allanamientos en Lomas de Zamora y en zona oeste.

La Policía Bonaerense desarticuló una banda narco tras una serie de allanamientos en Lomas de Zamora y algunos distritos de la zona oeste del Conurbano. Incautaron una gran cantidad de cocaína y marihuana.

La investigación se extendió por más de un año y estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado. Se comprobó que había una banda liderada por ciudadanos de nacionalidad peruana , que llevaban adelante una red de distribución de drogas.

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La organización contaba con centros de acopio y búnkeres de venta. Tenían una compleja logística de transporte y custodia armada. Operaban en la zona sur y la zona oeste del Conurbano bonaerense.

A partir de las pruebas obtenidas, se ordenaron 43 allanamientos en los partidos de Lomas de Zamora, La Matanza, Morón y General Rodríguez .

policia bonaerense La Policía Bonaerense hizo allanamientos en Lomas de Zamora.

Así cayó la banda narco

En los operativos, la Policía Bonaerense detuvo a 30 integrantes de la banda narco. La mayoría eran de nacionalidad peruana. Entre los detenidos había organizadores, coordinadores logísticos, distribuidores, vendedores y responsables de la custodia armada armada.

Los uniformados incautaron 1.4 kilos de cocaína, 4.3 kilos de marihuana, varias dosis de pasta base y cocaína listas para la venta, tusi (cocaína rosa) y distintos elementos de corte y estiramiento. También secuestraron los vehículos de la organización delictiva.

Por otro lado, se procedió a demoler 13 búnkeres utilizados para la venta de drogas en el asentamiento Puerta de Hierro, uno de los más frecuentados de la zona.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón.