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24 de junio de 2026
Megaoperativo.

Cayó una banda narco que operaba en Lomas: 30 detenidos y 13 búnkeres derrumbados

La organización funcionaba en la zona sur y oeste del Conurbano. Hubo allanamientos en Lomas, La Matanza, Morón y General Rodríguez.

Hubo allanamientos en Lomas de Zamora y en zona oeste.

Hubo allanamientos en Lomas de Zamora y en zona oeste.

La Policía Bonaerense desarticuló una banda narco tras una serie de allanamientos en Lomas de Zamora y algunos distritos de la zona oeste del Conurbano. Incautaron una gran cantidad de cocaína y marihuana.

La investigación se extendió por más de un año y estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado. Se comprobó que había una banda liderada por ciudadanos de nacionalidad peruana, que llevaban adelante una red de distribución de drogas.

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La organización contaba con centros de acopio y búnkeres de venta. Tenían una compleja logística de transporte y custodia armada. Operaban en la zona sur y la zona oeste del Conurbano bonaerense.

A partir de las pruebas obtenidas, se ordenaron 43 allanamientos en los partidos de Lomas de Zamora, La Matanza, Morón y General Rodríguez.

policia bonaerense
La Polic&iacute;a Bonaerense hizo allanamientos en Lomas de Zamora.

La Policía Bonaerense hizo allanamientos en Lomas de Zamora.

Así cayó la banda narco

En los operativos, la Policía Bonaerense detuvo a 30 integrantes de la banda narco. La mayoría eran de nacionalidad peruana. Entre los detenidos había organizadores, coordinadores logísticos, distribuidores, vendedores y responsables de la custodia armada armada.

Los uniformados incautaron 1.4 kilos de cocaína, 4.3 kilos de marihuana, varias dosis de pasta base y cocaína listas para la venta, tusi (cocaína rosa) y distintos elementos de corte y estiramiento. También secuestraron los vehículos de la organización delictiva.

Por otro lado, se procedió a demoler 13 búnkeres utilizados para la venta de drogas en el asentamiento Puerta de Hierro, uno de los más frecuentados de la zona.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón.

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