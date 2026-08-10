Fuerte choque entre un auto y una camioneta en Temperley: serios daños

Un auto y una camioneta protagonizaron un fuerte choque en la localidad de Temperley . Uno de los vehículos terminó volcado y muy dañado. Milagrosamente no hubo personas heridas.

El accidente ocurrió este domingo por la tarde el cruce de las calles Zeballos y General Iriarte , en el barrio Villa Galicia . Cerca de las 19, un Chevrolet Corsa Classic colisionó con una Toyota Hilux.

Según pudo averiguar La Unión , las primeras versiones indican que el Corsa golpeó a la camioneta en uno de los laterales y el fuerte impacto la hizo volcar. Enseguida los vecinos se arrimaron para intentar asistir a los conductores y llamaron a las autoridades para pedir ayuda.

Minutos después del accidente, se organizó un amplio operativo de asistencia en el lugar. Intervino una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas , una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y la Policía de la jurisdicción.

Luego de colocar la camioneta en su posición normal, los profesionales asistieron a los conductores. Ninguno presentaba heridas de gravedad: el joven que manejaba la Hilux se salvó gracias a que llevaba puesto el cinturón de seguridad, mientras que el Corsa no se movió mucho tras el choque, según informaron fuentes del caso a La Unión.

Los vehículos no tuvieron la misma suerte. La camioneta quedó con varias roturas y partes abolladas producto del vuelco. En tanto, el auto terminó con la parte delantera destruida por el impacto.