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10 de agosto de 2026
Accidente.

Fuerte choque entre un auto y una camioneta en Temperley: serios daños

Ocurrió en el barrio Villa Galicia de Temperley. Uno de los vehículos terminó volcado. Milagrosamente no hubo personas heridas.

La camioneta que chocó y volcó.

La camioneta que chocó y volcó.

Un auto y una camioneta protagonizaron un fuerte choque en la localidad de Temperley. Uno de los vehículos terminó volcado y muy dañado. Milagrosamente no hubo personas heridas.

El accidente ocurrió este domingo por la tarde el cruce de las calles Zeballos y General Iriarte, en el barrio Villa Galicia. Cerca de las 19, un Chevrolet Corsa Classic colisionó con una Toyota Hilux.

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Según pudo averiguar La Unión, las primeras versiones indican que el Corsa golpeó a la camioneta en uno de los laterales y el fuerte impacto la hizo volcar. Enseguida los vecinos se arrimaron para intentar asistir a los conductores y llamaron a las autoridades para pedir ayuda.

Serios daños tras el choque

As&iacute; qued&oacute; el auto tras el choque en Temperley.

Así quedó el auto tras el choque en Temperley.

Minutos después del accidente, se organizó un amplio operativo de asistencia en el lugar. Intervino una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y la Policía de la jurisdicción.

Luego de colocar la camioneta en su posición normal, los profesionales asistieron a los conductores. Ninguno presentaba heridas de gravedad: el joven que manejaba la Hilux se salvó gracias a que llevaba puesto el cinturón de seguridad, mientras que el Corsa no se movió mucho tras el choque, según informaron fuentes del caso a La Unión.

Los vehículos no tuvieron la misma suerte. La camioneta quedó con varias roturas y partes abolladas producto del vuelco. En tanto, el auto terminó con la parte delantera destruida por el impacto.

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